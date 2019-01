Des films cinématographiques restaurés datant des années de 1890 à 1967 [Vidéos]

Extrait GIF des vidéos présentées dans cette publication

Le vidéographe Guy Jones ralentit le film de la fin des années 1800 au début des années 1900 pour qu’il corresponde plus précisément à la vitesse à laquelle les images modernes sont enregistrées et diffusées.

En plus de monter le rythme du film centenaire, Jones ajoute également des effets sonores pour rendre les scènes plus faciles à comprendre. L’éditeur crée foley pour accompagner le battement des sabots des chevaux, le brouhaha de fond indistinct, et la sonnerie des cloches des trains.

Dans l’une de ses vidéos Youtube de septembre, Jones monta ensemble des images de Paris à l’époque de la Belle Époque (1896-1900). Les clips incluent des visiteurs de l’Exposition 1900 de Paris debout sur une passerelle mobile, une vue de la tour Eiffel prise d’un bateau sur la Seine et un petit clip de garçons jouant avec des voiliers miniatures dans le jardin des Tuileries. Les passants regardent la caméra alors qu’ils défilent dans chaque scène, comme un bouc émissaire qui traverse l’écran environ une minute et huit secondes après le début du clip, puis revient rapidement pour une deuxième apparition.

Les films ont été tournés par les frères Lumière , parmi les premiers cinéastes de l’histoire. Ils sont cités pour avoir réalisé certains des premiers documentaires, même s’ils sont extrêmement courts. Vous pouvez voir plus d’éditions vidéo de Jones sur Youtube .

Time : 5 mn 58 / Late 1890s – A Trip Through Paris, France (speed corrected w/ added sound) – Guy Jones

Time : 7 mn 45 / 1911 – A Trip Through New York City (speed corrected w/ added sound) – Guy Jones

Time : 3 mn 53 / 1818 to 1890s Bicycle Models (from 1915 documentary) – Guy Jones

Time : 52 s / 1898 – Street Traffic on the Champs-Élysées, Paris (speed corrected w/ added sound) – Guy Jones

Time : 4 mn 06 / 1913-1915 : Views of Tokyo, Japan (speed corrected w/ added sound) – Guy Jones

Bonus

Time : 7 mn 42 / 1967 – London Street Scenes (added sound w/ color remaster) – Guy Jones

