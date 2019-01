Le contrôle des Rothschild dans le monde [Vidéo]

De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99 % de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1% ? S’agit-il d’une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild ? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l’élite du 1%.

Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante – cette liste du moins devrait être irréfutable.

Elle n’énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures… C’est parti…

Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild – 163 banques, en possession et sous contrôle des Rothschild :

Égypte : Banque centrale d’Égypte Albanie : Banque d’Albanie Algérie : Banque d’Algérie Guinée-équatoriale : Banque des États de l’Afrique centrale Argentine : Banque centrale d’Argentine Arménie : Banque centrale d’Arménie Aruba : Banque centrale d’Aruba Azerbaïdjan : Banque centrale de la République d’Azerbaïdjan Éthiopie : Banque Nationale d’Éthiopie Australie : Banque de réserve d’Australie Bahamas : Banque centrale des Bahamas Bahreïn : Banque centrale de Bahreïn Bangladesh : Banque du Bangladesh Barbade : Banque centrale de la Barbade Belgique : Banque nationale de Belgique Belize : Banque centrale du Belize Bénin : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Bermudes : Autorité monétaire des Bermudes Bhoutan : Autorité monétaire royale du Bhoutan Bolivie : Banque centrale de Bolivie Bosnie-Herzégovine : Banque centrale de Bosnie-Herzégovine Botswana : Banque du Botswana Brésil : Banque centrale du Brésil Bulgarie : Banque nationale de Bulgarie Burkina Faso : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Burundi : Banque de la République du Burundi Îles Caïmans : Autorité monétaire des îles Caïmans Chili : Banque centrale du Chili Chine : La Banque populaire de Chine Costa Rica : Banque centrale du Costa Rica Danemark : Banque nationale du Danemark Allemagne : Banque fédérale allemande République dominicaine : Banque centrale de la République dominicaine Équateur : Banque centrale de l’Équateur Salvador : Banque centrale de réserve du Salvador Côte d’Ivoire : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Estonie : Banque d’Estonie Union européenne : Banque centrale européenne Fidji : Banque de réserve des Fidji Finlande : Banque de Finlande France : Banque de France Gabon : Banque des États de l’Afrique centrale Gambie : Banque centrale de Gambie Géorgie : Banque nationale de Géorgie Ghana : Banque du Ghana Grèce : Banque de Grèce Guatemala : Banque du Guatemala Guinée-Bissau : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Guyane : Banque de Guyane Haïti : Banque centrale d’Haïti Honduras : Banque centrale du Honduras Hong Kong : Autorité monétaire de Hong Kong Inde : Banque de réserve de l’Inde Indonésie : Banque d’Indonésie Irak : Banque centrale d’Irak Iran : La Banque centrale de la République islamique d’Iran Irlande : Banque centrale et Autorité des services financiers d’Irlande Islande : Banque centrale d’Islande Israël : Banque d’Israël Italie : Banque d’Italie Jamaïque : Banque de Jamaïque Japon : Banque du Japon Yémen : Banque centrale du Yémen Jordanie : Banque centrale de Jordanie Cambodge : Banque nationale du Cambodge Cameroun : Banque des États de l’Afrique centrale Canada : Banque du Canada Kazakhstan : Banque Nationale du Kazakhstan Qatar : Banque centrale du Qatar Kenya : Banque centrale du Kenya Kirghizistan : Banque nationale de la République kirghize Colombie : Banque de la République Comores : Banque centrale des Comores Congo : Banque des États de l’Afrique centrale Corée : Banque de Corée Croatie : Banque nationale croate Cuba : Banque centrale de Cuba Koweït : Banque centrale du Koweït Lesotho : Banque centrale du Lesotho Lettonie : Banque de Lettonie Liban : Banque centrale du Liban Libye : Banque centrale de Libye (Leur plus nouvelle conquête) Lituanie : Banque de Lituanie Luxembourg : Banque centrale du Luxembourg Macao : Autorité monétaire de Macao Madagascar : Banque centrale de Madagascar Malawi : Banque de réserve du Malawi Malaisie : Banque centrale de Malaisie Mali : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Malte : Banque centrale de Malte Maroc : Banque du Maroc île Maurice : Banque de l’île Maurice Macédoine : Banque nationale de la République de Macédoine Mexique : Banque du Mexique Moldavie : Banque nationale de Moldavie Mongolie : Banque de Mongolie Monténégro : Banque centrale du Monténégro Mozambique : Banque du Mozambique Namibie : Banque de Namibie Népal : Banque centrale du Népal Nouvelle-Zélande : Banque de réserve de Nouvelle-Zélande Pays-Bas : Banque des Pays-Bas Antilles néerlandaises : Banque des Antilles néerlandaises Niger : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Nigeria : Banque centrale du Nigeria Nicaragua : Banque centrale du Nicaragua Norvège : Banque centrale de Norvège Oman : Banque centrale d’Oman Autriche : Banque nationale autrichienne Caraïbes orientales : Banque centrale des Caraïbes orientales Pakistan : Banque d’État du Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée : Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay : Banque centrale du Paraguay Pérou : Banque centrale de réserve du Pérou Philippines : Banque centrale des Philippines Pologne : Banque Nationale de Pologne Portugal : Banque du Portugal Rwanda : Banque Nationale du Rwanda Roumanie : Banque nationale de Roumanie Îles Salomon : Banque centrale des Îles Salomon Zambie : Banque de Zambie Samoa : Banque centrale de Samoa Saint-Marin : Banque centrale de la République de Saint-Marin Arabie Saoudite : Agence monétaire saoudienne Suède : Banque de Suède Suisse : Banque nationale suisse Sénégal : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Serbie : Banque nationale de Serbie Seychelles : Banque centrale des Seychelles Sierra Leone : Banque de Sierra Leone Zimbabwe : Banque de réserve du Zimbabwe Singapour : Autorité monétaire de Singapour Slovaquie : Banque nationale de Slovaquie Slovénie : Banque de Slovénie Espagne : Banque d’Espagne Sri Lanka : Banque centrale du Sri Lanka Afrique du Sud : Banque de réserve sud-africaine Soudan : Banque du Soudan Suriname : Banque centrale du Suriname Swaziland : La Banque centrale du Swaziland Tadjikistan : Banque nationale du Tadjikistan Tanzanie : Banque de Tanzanie Thaïlande : Banque de Thaïlande Togo : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Tonga : Banque nationale de réserve du Tonga Trinité-et-Tobago : Banque centrale de Trinité-et-Tobago Tchad : Banque des États de l’Afrique centrale République de Tchéquie : Banque nationale tchèque Tunisie : Banque centrale de Tunisie Turquie : Banque centrale de la République de Turquie Ouganda : Banque de l’Ouganda Ukraine : Banque nationale d’Ukraine Hongrie : Banque centrale de Hongrie Uruguay : Banque centrale d’Uruguay Vanuatu : Banque de réserve de Vanuatu Venezuela : Banque centrale du Venezuela Émirats Arabes Unis : Banque centrale des Émirats Arabes Unis États-Unis : Banque fédérale de réserve de New York Royaume-Uni : Banque d’Angleterre Vietnam : La Banque d’État du Vietnam Bélarus : Banque nationale de la République du Bélarus République Centrafricaine : Banque des États de l’Afrique centrale Chypre : Banque centrale de Chypre

A la lumière de ces faits, on peut au moins comprendre l’affirmation selon laquelle, en coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la terre. Leur richesse estimée s’élèverait à 500 billions de dollars. Aucun être humain ne peut rationnellement comprendre ce chiffre, car 1 billion est égal à 1 million de fois un million. 500 billions de dollars seraient alors 500 millions de fois 1 million de dollars… donc un 5 avec 14 zéros… Bien évidemment, il est impossible de prouver de manière pertinente cette somme estimée. Avec des actifs de cette ampleur, ce patrimoine se comporte comme les bas-fonds de l’océan. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables. Une deuxième partie va suivre…

La Federal Reserve Bank et l’Internal Revenue Service (IRS) :

Le fait que la US-Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la FED se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu’elle est protégée par les lois américaines.

Cette société privée imprime l’argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette « faveur ». La FED est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L’ensemble des Etats-Unis est donc endetté envers la FED.

En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n’ont aucune idée que l’Internal Revenue Service (IRS) est une autorité étrangère.

Plus précisément, l’IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international (FMI) et elle est «l’armée privée » de la Federal Reserve Bank (FED).

Son objectif principal est de garantir que les Américains paient leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves.

En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux : « Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J’ai décidé de vous exterminer, par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. Si seulement les gens comprenaient l’injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. »

Il s’en est suivi une tentative (ratée) d’attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin van Buuren : « La banque, M. Van Buuren, essaie de me tuer. »

Ce sera le prélude d’une série d’intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters.

Les mégabanques du Monde

Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde, la Banque mondiale et le FMI.

La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild.

Ces deux mégabanques offrent des prêts aux « pays en voie de développement » et utilisent leur taux d’intérêt presque impossible à rembourser pour s’emparer de la prospérité réelle : les terres et les métaux précieux.

Mais ce n’est pas tout ! Une partie importante de leur plan est aussi d’exploiter les ressources naturelles d’un pays (comme le pétrole ou le gaz) avec l’aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d’énormes profits.

Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d’une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits « en développement ». Ainsi, les banksters, qui offrent eux-mêmes des prêts presque impossibles à rembourser, s’assurent à l’avance que la majeure partie de l’argent soit investie – vous l’avez deviné – dans des infrastructures.

Ces « négociations » sont menées par des « tueurs économiques » qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leur terre une jolie rétribution (c’est-à-dire un pot-de-vin), ou sinon en les menaçant de mort.

Pour plus d’informations à ce sujet, on peut lire le livre « Confessions of an Economic Hitman » (Les Confessions d’un assassin financier – John Perkins) [2].

L’une des banques qui contrôlent tout, la Banque des règlements internationaux (BRI, dont le siège est à Bâle), est manifestement contrôlée par les Rothschild et son surnom est la « Tour de Bâle ».

Le vrai pouvoir des Rothschild va BIEN au-delà de l’empire bancaire

Si vous n’avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild – et vous l’êtes certainement –veuillez noter qu’ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C’est le cas depuis qu’ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d’une guerre, et depuis lors ils le font tout le temps.

En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild : « Si mes fils ne voulaient pas de guerres, il n’y en aurait pas. »

Le monde est donc en guerre parce que c’est très, très profitable pour les Rothschild et les banksters leurs alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu’il s’agit d’une société secrète sectaire et non d’une « conspiration juive », comme beaucoup le pensent et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas, car le vrai juif n’a pas le droit de revendiquer des intérêts selon Genèse 25:37 : « Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément ».

Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d’Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d’origine était Virginia Company et elle appartenait à la Couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la Couronne britannique avec la reine, qui n’a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels.

La Couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d’exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la Couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année.

La Couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d’un État indépendant et souverain de 2.9 km2, connu sous le nom de « City of London ». Cette autre couronne est constituée d’un comité de douze banques dirigé par la Banque d’Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d’Angleterre ? Oui, exact, les Rothschild !

En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante : « Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d’Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L’homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l’empire britannique, et je contrôle la masse monétaire britannique. »

Ce n’est donc pas une simple théorie de conspiration mais la Maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l’on fait des recherches approfondies, on découvre qu’ils sont le cerveau du Nouvel Ordre Mondial et qu’ils dominent complètement d’un agenda mondial. Ils sont derrière l’Union européenne et l’euro et ils sont derrière l’idée de l’Union nord-américaine et de la monnaie Amero. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l’OTAN.

Article : Kla.Tv

Time : 12 mn 54 / Le contrôle des Rothschild dans le monde – wanted info

Si l’on se réfère à Hongbing Song, chercheur en économie et ancien consultant pour les fonds de pension américains Freddie Mac et FannyMae :

« Les dynasties familiales les plus fortunées ne sont pas référencées dans le classement Forbes (The World’s Billionaires List). Et pour cause… La fortune d’un Bill Gates (76 Milliards de Dollars US) ferait pâle figure comparée ne serait qu’aux actifs et avoir de la famille Rothschild (Amschel) qui fut estimée à 50 000 Milliards de Dollars US en 2012 (en comparaison, la même année, le PIB mondial fut évalué à 71 830 Dollars US). »

Selon les statistiques du Forbes 2018, la première fortune mondiale serait Jeff Bezos (Amazon) pour une fortune estimée à 151 Milliards de dollars US [1]. Mais c’est totalement faux.

Ouvrage : « La guerre des monnaies : La Chine et le nouvel ordre mondial » – Hongbing Song [2013]

Les plus riches sont les dynasties suivantes [3] :

– La famille Astor.

– La famille Bundy.

– La famille Collins.

– La famille Dupont.

– La famille Freeman.

– La famille Goldman.

– La famille Kuhn.

– La famille Lazard.

– La famille Lehman.

– La famille Li.

– La famille Loeb.

– La famille Morgan.

– La famille Onassis.

– La famille Rockefeller.

– La famille Rothschild.

– La famille Russell.

– La Famille Sachs.

– La famille Schiff.

– La famille Sieff.

– La famille Warburg.

Mais absents du Forbes !

Cherchez l’erreur…

« Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. […]

L’argent n’a pas de patrie ; les financiers n’ont pas de patriotisme et n’ont pas de décence ; leur unique objectif est le gain. »

Napoléon Bonaparte (1769-1821), premier empereur des Français

Article : Kla.Tv

[2] Les Confessions d’un assassin financier – John Perkins [Vidéos]

[3] 1% de la population mondiale possède plus que les 99% restants [Vidéo]

