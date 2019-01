Gilets Jaunes | Yellow Vests Movement : Un discours puissant et qui se veut très réaliste [Vidéo]

Un discours puissant… et qui se veut très réaliste.

Time : 4 mn 17 – Les Gilets Jaunes dénoncent le Nouvel Ordre Mondial – Guy Fawkes

« Nous étions tous des moutons, ce n’est plus le cas. »

Transcription de la vidéo :

Bonjour à tous !

Comme Gandhi a dit à une époque : « La Grandeur d’une Nation peut être jugée sur la manière dont elle traite ses plus faibles ! »

Nous vivons dans un monde perdu, mais l’humanité au niveau international se réveille et maintenant elle essaye de mettre fin à l’esclavage pervers sur la race humaine.

Ceux qui se trouvent en bas se lèveront vers le haut !

Le Mouvement des Gilets Jaunes a commencé en France protestant contre la hausse de la taxe sur l’essence, puis est allé beaucoup plus loin jusqu’à demander la démission du Président Macron !

Les Gilets Jaunes Mondiaux se dressent maintenant contre l’empire de la finance Rothschild qui asservi le monde et l’humanité !

Nous sommes déjà (dans) un Nouvel Ordre Mondial !

La Mission des Gilets Jaunes aujourd’hui, elle est très simple : « Libérer l’humanité de ce Nouvel Ordre Mondial qui nous est imposé ! »

Quel est le contrôle de la Banque Mondial, tous les gouvernements, tous les médias grands public, de l’internet, toutes les grandes entreprises, la médecine pharmaceutique, l’éducation, l’armée, libérez toutes ces technologies qui nous étouffent et qui nous mettent dans un contrôle de la vérité, c’est la Matrice, nous devons nous battre contre celle-ci !

Cela semble un peu difficile, mais nous sommes de plus en plus nombreux à réagir et à nous réveiller, ce qui est important !

Nous ne sommes pas seuls, il y a des gens de par le monde qui sont prêt à pouvoir nous aider et à nous suivre !

Les Gilets Jaunes piratent cette Matrice et de tous les côtés, et à tous les niveaux !

C’est une lutte du Bien contre le Mal !

Toutes les personnes sont importantes et appréciées !

Suivez votre cœur simplement, surveillez votre égo, il est loin d’être intéressant !

Il est impératif de réveiller tous ceux qui regardent encore les médias qui sont contre nous, nous pacifistes !

Comme ils ne réalisent pas ce qu’ils sont en train de détruire eux-mêmes !

Le Mouvement des Gilets Jaunes est un Mouvement Mondial maintenant à consonance écologique parce que nous sommes en train de changer la transformation de la technologie et d’enlever l’asservissement de la population de ces technologies et de l’utiliser à bon escient !

Nous n’avons pas besoin d’essence : Nikola Tesla a inventé l’Énergie Libre, non polluante et gratuite !

Nous transformerons nos sociétés industrielles polluantes actuelles en usines de technologies robotiques travaillant pour le peuple et non contre le peuple et n’appartenant pas à la Cabale d’Élites comme les États-Unis !

Nous libérerons le travail humain, esclaves du monde !

Arrêter donc toutes les guerres aux prétextes fallacieux liés à l’essence et au pétrole !

Nous le Peuple, nous célébrerons, nous gérerons nous-mêmes les médias, les banques, notre nourriture, nos technologies et nos médicaments, notre éducation, et on exposera les vérités qui sont celles de l’être humain, et l’Élite qui nous contrôle n’aura plus la possibilité de créer des divisions entre nous !

Il n’y a pas de retour possible maintenant, c’est ainsi, venez tous ensemble et tous dans la même direction en paix et de manière pacifiste !

Pas de combat sans consciences variées, nous sommes tous variés et nous sommes une richesse par rapport à cela !

Nous étions tous des moutons, ce n’est plus le cas, tant qu’on est pacifiste !

Tous les peuples doivent se soutenir mutuellement, car si nous perdons, ils nous puniront, révélant ainsi toute l’action qui a été menée et détruisant à jamais tout ce qui a été fait !

Nous sommes là contre le totalitarisme fiscal, contre l’ordre mondial qui asservi l’homme, tout simplement !

Alors vous qui êtes dans vos voitures à supporter les Gilets Jaunes, à vouloir mettre leur Gilet simplement en vue, à klaxonner, venez, rejoignez-nous !

Plus nous serons nombreux, mieux ce sera !

Merci !

Un discours puissant… et qui se veut très réaliste.

Le peuple commence à prendre conscience des véritables causes de sa servitude.

WAKE UP !

