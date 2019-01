Résumé SOTT – Décembre 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 19 mn 37 [Vostvfr] [1]

Décembre 2018

Conditions météorologiques extrêmes

La Chine centrale et orientale a connu l’un des hivers les plus intenses à ce jour. Pékin (Beijing) a dû subir un des mois de décembre les plus froids jamais enregistrés, et de fortes pluies et des glissements de terrain ont touché le sud-ouest du pays, faisant 4 morts.

Après la chute de neige la plus étendue jamais enregistrée aux États-Unis en novembre, la tempête Diego a recouvert le sud-est, laissant 400 000 personnes sans électricité, tandis que des chutes de neige exceptionnellement intenses ont frappé le sud-ouest et certaines parties du nord-est et de l’ouest.

La Corée du Sud a connu des températures extrêmement froides si tôt dans la saison, alors que de fortes chutes de neige ont déferlé sur le Japon, atteignant 2 mètres dans le district de Yamagata.

La neige a également perturbé la vie des habitants de la Bosnie, de la Roumanie et de la Bulgarie, provoquant des pannes de courant électrique et obligeant des écoles à fermer. Pendant ce temps, l’Autriche a reçu 1,40 mètre de neige en seulement 7 jours … Et l’hiver vient de commencer !

Une entrée en masse de météores a traversé le ciel de l’Espagne au cours des deux derniers mois. Trois d’entre elles ont fait leur passage en seulement 5 heures en décembre. Le Mexique, le Texas et San Francisco ont également connu un spectaculaire lot de météorites ce mois-ci.

L’Arabie saoudite continue d’être frappée par la grêle, les fortes pluies et les inondations qui ont provoqué le verdissement du désert dans certaines régions. Alors que des inondations soudaines ont déplacé 45 000 personnes en Indonésie, le Sri Lanka a été inondé par 35,5 centimètres de pluie en une nuit.

Des tornades inhabituelles ont fait des ravages en Floride, dans l’État de Washington et dans l’Illinois, tandis qu’une tornade à Java, en Indonésie, a détruit 156 maisons.

Une forte éruption du volcan Krakatoa a provoqué un tsunami en Indonésie, faisant 430 morts et 22 000 personnes déplacées, et une autre éruption volcanique à Vanuatu a déclenché une série de tremblements de terre qui ont dévasté des parties de l’île d’Ambrym.

Le Venezuela a également été touché par des événements catastrophiques. Un séisme de magnitude 5,6 a frappé la région de Carabobo en causant des fissures dans le sol et dans des bâtiments.

