CES : le téléviseur OLED enroulable de LG fait le show à Las Vegas [Vidéos]

Plus grands, plus fin, plus étonnants aussi, les téléviseurs de demain allument le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. L’étape du prototype est terminée pour le premier téléviseur Oled enroulable signé LG. Commercialisée au premier semestre 2019 dans le meilleur des cas, cette dalle est le plus bel écran du futur.

Le salon de l’électronique Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas jusqu’au 11 janvier met, cette année encore, les petits plats dans l’écran…

L’entreprise sud-coréenne LG a créé l’événement avec son téléviseur OLED lors du salon de l’électronique, le Consumer Electronic Show 2019 (CES), aux États-Unis. Aperçu l’an passé en tant que prototype, la grande particularité de ce modèle est d’être entièrement enroulable et rétractable de manière à disparaître dans son meuble. Cette fois, il s’agit bien du modèle final, prêt à être commercialisé, et l’effet est garanti !

L’écran de 65 pouces est monté sur un caisson servant de base et qui permet de le cacher lorsqu’il est enroulé (mode Zero view). Ce caisson contient également une barre de son de 100 Watts, compatible Dolby Atmos 4.2. Le système nécessite environ 10 secondes pour enrouler ou dérouler l’écran (mode Full view), et le constructeur assure avoir testé ce système des milliers de fois sans le moindre problème. LG a également prévu une autre position, avec seulement un quart de l’écran visible (mode Line view) pour les usages autres comme un simple objet connecté pour écouter sa musique. Il permet, par exemple, d’afficher la chanson en cours, l’heure et propose d’autres widgets.

Un écran 4K complet. C’est un système de lamelles qui permet à l’écran de se dérouler et s’enrouler © Youtube, LG

Time : 1 mn 35 [1]

Les caractéristiques de l’écran n’ont pas changé par rapport au prototype. Il s’agit toujours d’un écran 65 pouces OLED 4K (3.840 x 2.160 pixels) et LG indique qu’il conserve une qualité d’image comparable à celle des autres téléviseurs haut de gamme de la marque en termes de luminosité et de contraste. Il contient le même processeur A9 que les autres téléviseurs commercialisés en 2019, et intègre le HDMI 2.1, ainsi que l’assistant Alexa et l’AirPlay 2 d’Apple. Il sera donc possible de le commander à la voix et de profiter des dernières évolutions en matière de reconnaissance vocale.

La date de lancement exacte n’est pas encore connue, LG se contentant d’annoncer simplement une disponibilité au printemps. La grande inconnue reste surtout le prix, qui devrait être « premium ». Le « bas de gamme » de la télévision OLED commence à environ 8.000 euros chez LG. Il est donc facile d’imaginer un prix caressant les 10.000 euros voir plus à son entrée sur le marché.

La note risque d’être très salée.

Time : 1 mn 31 [2]

Time : 3 mn 40 [Vostvfr] – [3]

Bonus : Les TV Hallucinantes du CES 2019

Time : 4 mn 10 [4]

