US military | Molar Mic : L’armée américaine a mis au point une technologie de communication par conduction dentaire pour ses soldats [Vidéos]

L’armée américaine a annoncé sa collaboration avec la société Sonitus Technologies pour la création d’un dispositif appelé “Molar Mic”, une sorte de talkie-walkie pouvant être placé sur les dents des soldats.

Qu’elle paraît lointaine l’époque où l’on utilisait encore les gros talkies-walkies pour communiquer en milieu hostile. La technologie évolue, rendant les systèmes de communication quasiment invisibles. En témoigne ce nouveau dispositif : Molar Mic, développé par la société Sonitus Technologies, s’appuyant sur un système de transmission du son par conduction. Le potentiel de ce dispositif est tel que l’armée américaine vient de signer un contrat à plusieurs millions de dollars.

« Sonitus Technologies est honoré de faire évoluer sa technologie vers les forces armées d’élite de notre pays, les rendant plus sûres et plus efficaces en leur permettant de communiquer clairement, même dans les situations les plus extrêmes. », a déclaré Peter Hadrovic, PDG de Sonitus.

L’idée consiste à placer le dispositif sur l’une des molaires de la mâchoire supérieure d’un soldat. Les instructions sont alors transmises vers le tympan en passant par les os. De son côté, le soldat pourra également parler, celui-ci étant relié aux réseaux de communication via une connexion sans fil. Le dispositif, waterproof, pourrait notamment permettre une communication claire en milieux extrêmes ou hostiles, en libérant les mains des soldats et en faisant abstraction des bruits environnants.

Le Molar Mic, développé par la société Sonitus Technologies, permettra aux soldats de pouvoir communiquer beaucoup plus clairement et facilement sur le terrain. Crédit : Sonitus Technologies

Si le dispositif n’est pour l’heure prévu que pour les forces armées américaines, la société envisage également, à l’avenir, de collaborer avec différents secteurs privés.

