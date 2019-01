Un milliardaire norvégien utilise sa fortune pour construire un yacht qui collectera 5 tonnes de plastique par jour dans les océans [Vidéos]

Yatch REV (pour illustration)

Kiel Inge Røkke est l’un des hommes les plus riches de Norvège, avec un capital estimé à 8 milliards de dollars. C’est un milliardaire qui n’a pas terminé ses études secondaires. Il a commencé à travailler comme pêcheur à l’âge de 18 ans et a progressivement créé l’une des principales entreprises de pêche au monde. La fortune de Røkke s’est faite en mer. Maintenant, il veut retourner en mer en construisant un navire qui collectera chaque jour jusqu’à 5 tonnes de plastique provenant de l’océan.

Dans une interview accordée au journal Aftenposen d’Oslo, Røkke a parlé du yacht et de sa motivation à le construire : « La mer m’a offert de grandes opportunités. Je suis reconnaissant pour cela. Je veux rendre à la société l’essentiel de ce que j’ai gagné. Ce navire fait partie de cela. L’idée d’un tel navire a évolué au fil des ans, mais les plans se sont concrétisés l’an dernier. »

Une fois achevé en 2020, le REV (Research Expedition Vessel / Navire d’expédition de recherche) sera le plus grand yacht du monde. Il sera exploité indépendamment par la plus grande organisation de conservation du monde – le WWF – et pourra accueillir 60 chercheurs et 30 personnes.

Le navire transportera du matériel capable d’observer l’environnement tant dans les océans (jusqu’à 6.000 mètres de profondeur) que dans l’atmosphère. Il sera également en mesure de collecter et de fondre en toute sécurité jusqu’à 5 tonnes de plastique par jour.

Nina Jensen, secrétaire générale du WWF, s’est dite enthousiasmée par cette coopération. « Nous avons des points de vue différents sur le pétrole et nous continuerons de défier Røkke lorsque nous ne serons pas d’accord avec lui, mais dans le cadre de ce projet, nous nous réunirons pour produire une grande différence dans la lutte environnementale. »

En fait, de telles initiatives sont essentielles pour surmonter les menaces auxquelles la vie marine est confrontée – de l’acidification et de la pollution des océans à la surpêche et aux changements de température. Selon un rapport publié en 2015 dans la revue Science, 275 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générées dans 192 pays côtiers en 2010, avec 4,8 à 12,7 millions de tonnes arrivant dans l’océan.

Un rapport du Forum économique mondial (WEF) de 2016 prédit que dans cette continuité, les océans contiendront plus de plastique que de poisson d’ici 2050 (en poids). En outre, 95% de la valeur des matériaux d’emballage en plastique, d’une valeur de 80 à 120 milliards de dollars par an, est perdue par l’économie après une première utilisation.

