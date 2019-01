Comprendre le fructose [Vidéos]

Time : 5 mn 02 [1]

Time : 4 mn 09 [2]

Teneur des aliments en fructose

Pour illustration

Informations générales

Les aliments riches en fructose comprennent de nombreux types de boissons et de collations sucrées, des fruits, en particulier lorsqu’ils sont sous forme concentrée comme les jus ou séchés, et le miel (voir tableau ci-dessous). Des chaînes de molécules de fructose, de fructooligosaccharides ou de fructanes sont présents dans certains légumes et produits céréaliers en concentrations élevées et conduisent souvent à des symptômes chez les personnes ayant une intolérance au fructose.

De nombreux aliments sains contiennent du fructose ou fructanes et il est important de maintenir une alimentation saine malgré la réduction du fructose nécessaire pour contrôler les symptômes.

Pour parvenir à ceci, l’assistance d’experts d’un diététicien compétent dans l’intolérance au fructose est conseillée. Les suppléments de vitamines sont souvent utiles.

Dans le cas d’intolérance héréditaire au fructose (IFH) (HFI), l’exclusion de saccharose (qui, lorsqu’il est digéré produit du fructose et du glucose), ainsi que du fructose est nécessaire.

L’édulcorant, le tagatose est métabolisé en fructose et se trouve dans les boissons (boissons non alcoolisées, préparations de boissons instantanées, thés, jus/boissons à base de fruits ou légumes), les céréales du petit-déjeuner ou les barres de céréales, les confiseries et le chewing-gum, le fondant et les garnitures et farces, les confitures et les marmelades, et les aliments diététiques. Les termes lévulose et sucre inverti sur les étiquettes alimentaires signifient qu’ils contiennent du fructose.

Le fructose est mieux toléré en présence du glucose. Cela signifie que les aliments contenant au moins autant de glucose que de fructose sont souvent bien tolérés (il s’agit de la valeur F/G dans les tableaux et doit être inférieure à 1).

Indépendamment de la teneur en glucose, certains aliments contiennent naturellement une grande quantité de fructose, à savoir plus de 3g par portion, ou en fructanes plus de 0,5 g / portion.

Ce sont les deux critères considérés comme étant les plus utiles lors de la sélection des aliments à éviter.

En se basant sur ces critères, il est probable que les aliments suivants soient mal tolérés et doivent être consommés en quantités réduites ou évités :

Fruits et jus de fruits : pomme, cerise, raisin, goyave, litchi, mangue, melon (Cantaloupe et pastèque), orange, papaye, poire, kaki, ananas, coing, fruits étoile. Les fruits cuits ont généralement la teneur en fructose inférieur aux fruits crus.

La plupart des fruits secs, y compris le raisin de Corinthe, les dattes, les barres de céréales, les figues et les raisins. Les fruits industriels: sauce barbecue/braaï, chutney, fruits en boîtes/cannettes/boîtes de conserves (souvent dans jus de poire), sauce aux prunes/pruneaux, la sauce aigre-douce, concentré de tomates.

Les baies en grandes quantités : myrtilles, framboises. Sucreries, aliments et boissons dont le contenu est à très haute teneur en sucrose (sucre de table) et en fructose (sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS).

Miel, sirop d’érable.

Les légumes en grandes quantités (contenu en fructanes): artichaut, asperges, haricots, brocoli, choux, chicorée, poireau, oignon, cacahouètes, tomate, courgettes.

Les vins doux : par exemple les vins de dessert, le muscadet, le porto, le sherry.

Les produits à base de blé et de seigle (contenu en fructanes) : farine, pâtes, céréales au blé complet du petit-déjeuner.

Produits complets (graine de blé complet) en grandes quantités.

Comme le sorbitol (additif E420) et le xylitol (additif E967) sont mal tolérés dans la plupart des individus avec une intolérance au fructose, il est conseillé de déterminer si les éléments suivants induisent des symptômes: boissons diététiques/‘light’ et boissons pour les diabétiques, le chewing-gum et les sucreries/bonbons sans sucre, fruits à noyaux, (abricots, cerises, coings, prunes, pêches) fruits secs (abricots, dattes, figues, nectarines, pêches, pruneaux, raisins secs.

La bière pourrait devenir un problème en grandes quantités.

Les fruits et légumes généralement bien tolérés sont :

Aubergine, banane, choux de Bruxelles, carotte, clémentine/mandarine, maïs, concombre, fenouil, citron, pamplemousse, pomme de terre, citrouille, radis, groseille, rhubarbe, choucroute, épinards, patate douce/igname.

En cas d’intolérances multiples aux glucides / sucre une intolérance aux FODMAP (Intolérances aux oligo-, di-, monosaccharides et polyol fermentescibles) peut exister, ce qui justifie une réduction générale de la teneur en FODMAP au moins pour une période d’essai de 4-6 semaines et sous surveillance diététique. Cela peut, cependant, ne pas être nécessaire dans un groupe important de patients, comme les intolérances individuelles semblent être commun.

Les informations suivantes vous donneront des détails sur la façon de réduire spécifiquement le fructose dans votre alimentation. Toutefois, pour vous assurer de maintenir une alimentation saine et équilibrée, une assistance diététique est conseillée.

Le tableau ci-dessous montre le contenu en fructose et en glucose, ainsi que le ratio des aliments en fructose/glucose. Les chiffres sont arrondis, ce qui explique les divergences entre F, G et F/G. Gardez à l’esprit que lorsque l’on compare les tableaux de différentes sources une certaine variation est attendue. Cela est dû à des différences dans les techniques de mesure, de la teneur en sucre réelle des différents types de fruits, ainsi que de la maturité et des conditions de croissance. Ces tableaux sont donc toujours à considérer comme des lignes directives générales.

Première étape : observer la valeur F/G, qui doit être inférieure à 1. (Moins de fructose que de glucose dans l’aliment).

Deuxième étape : le contenu absolu en fructose des produits alimentaires ne doit jamais dépasser 3g par portion. Des petites portions d’aliments peuvent être essayés, surtout lorsque l’estomac n’est pas vide.

Voir les liens ci-dessous pour des listes d’aliments plus détaillées.

Contenu en grammes/ 100g de produit :

Tableaux d’aliments : Fruits secs

Première étape : observer la valeur F/G, qui doit être inférieure à 1. (Moins de fructose que de glucose dans l’aliment).

Deuxième étape : le contenu absolu en fructose des produits alimentaires ne doit jamais dépasser 3g par portion. Des petites portions d’aliments peuvent être essayés, surtout lorsque l’estomac n’est pas vide.

Voir les liens ci-dessous pour des listes d’aliments plus détaillées.

Contenu en grammes/ 100g de produit :

Tableaux d’aliments : Fruits et miel

Première étape : observer la valeur F/G, qui doit être inférieure à 1. (Moins de fructose que de glucose dans l’aliment).

Deuxième étape : le contenu absolu en fructose des produits alimentaires ne doit jamais dépasser 3g par portion. Des petites portions d’aliments peuvent être essayés, surtout lorsque l’estomac n’est pas vide.

Voir les liens ci-dessous pour des listes d’aliments plus détaillées.

Contenu en grammes/ 100g de produit:

Tableaux d’aliments : Légumes et champignons

Première étape : observer la valeur F/G, qui doit être inférieure à 1. (Moins de fructose que de glucose dans l’aliment).

Deuxième étape : le contenu absolu en fructose des produits alimentaires ne doit jamais dépasser 3g par portion. Des petites portions d’aliments peuvent être essayés, surtout lorsque l’estomac n’est pas vide.

Voir les liens ci-dessous pour des listes d’aliments plus détaillées.

Contenu en grammes/ 100g de produit :

Informations utiles :

Edulcorants : aspartame, acésulfame K, saccharine, cyclamate, stevia et thaumatine ne présentent pas de problèmes pour l’IHF ou les individus souffrant d’intolérance fructose.

Le sorbitol diminue et le glucose augmente la tolérance au fructose. Le glucose (ex: tablettes contenant du glucose/dextrose, boissons, sirops) peut être consommé avec des aliments contenant du fructose pour une meilleure tolérance.

Les aliments qui contiennent du fructose sont mieux tolérés en plusieurs petites portions réparties sur la journée et pas sur un estomac vide.

30% des individus ayant une intolérance au fructose sont également intolérant au lactose. Il est probable qu’une réduction générale de FODMAP leur serait bénéfique. Voir tableaux des aliments pour fructane, galactanes et sorbitol et pages d’intolérances alimentaires pour fructose, fructanes, galactaneset sorbitol.

Time : 5 mn 25 [Vostvfr] / [3]

Time : 12 mn 08 [4]

Pour illustration

Source :

https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search

https://foodintolerances.org/fr/teneur-des-aliments-en-fructose/

http://archive.foodstandards.gov.au/consumerinformation/nuttab2010/nuttab2010onlinesearchabledatabase/onlineversion.cfm?&action=nutrientFoods&category=Proximates&nutrientID=FRU

A lire :

Wilder-Smith CH et al.

Fructose and lactose intolerance and malabsorption testing: the relationship with symptoms in functional gastrointestinal disorders.

Aliment Pharmacol Ther 2013

https://foodintolerances.org/wp-content/uploads/2015/10/Fructose-and-lactose-intolerance-and-malabsorption-testing-the-relationship-with-symptoms-in-functional-gastrointestinal-disorders.pdf

Article :

Food Intolerances

Note :

Food Intolerance Diagnostics est une entreprise internationale, interdisciplinaire et en progression constante dans le domaine des intolérances alimentaires, disposant des informations les plus récentes, offrant des tests diagnostiques divers et des traitements thérapeutiques adéquats. D’autre part, ils ont un vif intérêt dans la recherche et clinique des effets bénéfiques de la nourriture et des ingrédients alimentaires naturels. Ils sont constitués d’un réseau de médecins et de nutritionnistes renommés, de spécialisations différentes avec un intérêt commun pour des réactions dus à l’alimentation. L’entreprise est dirigée par le Dr. Clive Wilder-Smith, Gastroentérologue et reconnu dans la recherche médicale. Leurs centres de coordination se trouvent en Australie, Afrique du Sud, Singapore et Suisse.

Vidéo :

[1] Santé-Fructose – Télé Matin

[2] 4 questions pour comprendre le fructose – FFAS

[3] Fructose Intolerance – Dr Christine Doherty

[4] Sucre Blanc, Sucre de Canne, Glucose-Fructose -Tout Savoir Sur les Sucres Rapides – Dr Jean-Michel Cohen