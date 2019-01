USA | Amazing : L’hypnotisant disque de glace géant qui s’est formé dans une rivière du Maine [Vidéos]

La structure d’une centaine de mètres de diamètre s’est formée ces derniers jours…

Un disque de glace s’est formé dans une rivière du Maine, aux Etats-Unis, à Westbrook. – Tina Radel/AP/SIPA

C’est un phénomène aussi rare qu’enchanteur. Un disque de glace de près de 100 mètres de diamètre s’est formé sur une rivière du Maine, dans le nord-est des Etats-Unis. Entraîné par un tourbillon, il tourne lentement comme un tourniquet glacé, pour le plus grand plaisir des canards du coin.

Time : 2 mn 19 / [1]

Alors que la température du l’air oscille entre -13 et 3°C, la structure s’est formée ce lundi. La responsable communication de la ville de Westbrook, Tina Radel, a filmé ces images spectaculaires via un drone. Vue du ciel, la structure ressemble à la pleine Lune, même si certains veulent évidemment y voir un coup des extraterrestres.

Time : 7 s [2]

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it 😂❤️🦆 pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW — Taylor Gleason (@TaylorGWGME) January 15, 2019

Time : 33 s [3]

Effet thermodynamique

Le phénomène s’explique cependant parfaitement avec les lois de la nature et de la thermodynamique. Qui du tourbillon ou du disque s’est formé le premier ? Il y a débat. Un physicien d’Harvard donne l’explication suivante au Boston Globe : « Parce que l’eau du tourbillon va moins vite que le courant de la rivière, l’eau est plus à même de geler. »

Pas si vite. Le site Science Alert rappelle qu’une expérience en laboratoire a montré que lorsqu’une portion gelée d’une rivière fond, l’eau, plus froide que celle de la rivière, coule vers le fond et créé un vortex qui fait tourner la structure. Cette dernière prend une forme circulaire alors que la glace périphérique fond ou se fait raboter contre un obstacle, ici la rive. Cette théorie a un avantage : elle permet d’expliquer pourquoi le phénomène se produit également à la surface des lacs.

Time : 42 s [4]

Cercle de glace / Rivière Presumpscot / Maine / USA

Vidéo :

[1] Westbrook, Maine Ice Disk – Presumpscot River – City of Westbrook, Maine

[2] Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it – Taylor Gleason

[3] Time lapse of ice disc in Presumpscot (video by Doug Bertlesman) – Portland Press Herald

[4] The Ice Circle in my backyard! Check it out! It’s amazing !!!!!!!!!!!!! – Adam Farnsworth