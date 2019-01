Meteor | Earth : de plus en plus d’astéroïdes rentrent en collision avec la Terre [Vidéos]

Time : 7 mn 14 [Vostvfr] / [1]

La pluie d’astéroïdes sur Terre s’accélère

Alors que les astronomes pensaient que les impacts d’astéroïdes avaient diminué d’intensité avec le temps : c‘est l’inverse, ont découvert des chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans la revue Science jeudi.

Parue dans le journal Science, cette étude « témoigne d’un changement radical du taux d’impacts d’astéroïdes sur la Terre et la Lune vers la fin du Paléozoïque [541 à 252 Ma] », déclare Sara Mazrouei dans un communiqué. Les corps impliqués pourraient être des débris issus de collisions au sein de la ceinture d’astéroïdes il y a plus de 300 Ma, suggèrent les chercheurs. « Nous sommes depuis dans une période de taux d’impacts élevé ».

Carte de la Lune où les cratères étudiés par les chercheurs sont encerclés en bleu. Tout autour de la figurent des images des différents cratères à l’échelle par rapport au cratère Copernic, de 93 km de diamètre et âgé de 800 Ma, représenté au sommet de la carte. © Nasa, GSFC, LRO, USGS, Image par Alex Parker

Une pluie de roches spatiales

Quelle en est l’origine ? Probablement de grands accidents cosmiques dans la ceinture d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. « Ces impacts ont envoyé une pluie de roches spatiales vers la Terre. Il y aura un pic et puis cela diminuera. », selon Tom Gernon, coauteur de l’étude et professeur de sciences de la Terre à l’Université de Southampton. Les chercheurs ne font pas de lien entre cette augmentation du nombre d’impacts d’astéroïdes et les grands événements de l’histoire de notre planète, comme l’extinction de 90% de la vie terrestre il y a 252 millions d’années. Mais la disparition des dinosaures, qui ont vécu sur Terre de -245 à -65 millions d’années, est bien liée à l’impact d’un gros astéroïde.

« Toute la question est de savoir si les changements dans la fréquence des impacts d’astéroïdes peuvent être directement liés aux anciens événements sur Terre. », dit la coauteure Rebecca Ghent, de l’Université de Toronto. « Bien que les causes de ces événements soient compliquées et puissent inclure d’autres causes géologiques, comme des éruptions volcaniques, ainsi que des facteurs biologiques, les impacts d’astéroïdes ont probablement joué un rôle dans cette saga. », relève-t-elle.

La Lune comme « capsule témoin »

Pour calculer la fréquence des impacts, les scientifiques ont compté le nombre et l’âge des cratères sur la Lune, qui est autant bombardée que la Terre. Ils ont découvert qu’ils existaient dans des proportions similaires sur les deux astres. « La Lune est comme une capsule témoin, elle nous aide à mieux comprendre la Terre. », dit William Bottke, expert en astéroïdes au Southwest Research Institute aux Etats-Unis.

Jusqu’à présent, on pensait qu’il y avait moins de cratères anciens sur Terre, par rapport à d’autres corps du système solaire, en raison de l’érosion par les vents ou des processus géologiques, qui n’existent pas sur la Lune. Finalement, disent les chercheurs, il y en avait moins dans un lointain passé tout simplement car il y avait moins d’astéroïdes.

Cette augmentation doit-elle inquiéter les Terriens ?

Pas du tout, rassure Rebecca Ghent : « Les impacts importants sont très rares. » Du reste, la Nasa surveille en permanence tout objet de plus de 30 à 50 mètres de largeur se rapprochant de notre planète. [1]

Simulations d’impact d’astéroïde avec notre planète

Time : 2 mn 50 [2]

Time : 4 mn 46 [3]

Time : 9 mn 58 [Vostvfr] / [4]

Extrait du film « Deep Impact » de Mimi Leder (1998)

Time : 2 mn 29 [Vostvfr] / [5]

La Terre, du temps ou les dinosaures peuplaient une planète à la végétation luxuriante.

Un bout de rocher mesurant à peine 10 000 km² vint tout bouleverser.

Un impact d’une puissance comparable à l’explosion de 10 000 têtes nucléaires, des centaines de milliards de tonnes de débris et de pierres furent projetées dans l’atmosphère, créant une nappe de poussière suffocante, que le soleil mit prêt de 1000 ans à percer.

Cela s’est déjà produit, cela se reproduira.

Reste à savoir quand ?

« Armageddon » de Michael Bay (1998)

Météorite / Ville d’Ooty (nom officiel Udhagamandalam) / Inde / 9 octobre 2015

Note personnelle :

[1] Pouvons-nous vraiment être rassurés par la déclaration de Rebecca Ghent ? Pas si sûr !

Mais cette réflexion n’engage que ma personne… qui toutefois est étayée par les deux articles ci-dessous.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion sur la question.

Voir notamment :

Depuis 2009, les météorites et autres bolides sont désormais classées secret-défense

Meteor Fireballs | Météores : Le nombre de boules de feu a encore augmenté en 2017