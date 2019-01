Virtual Reality : Holoride, un concept de réalité virtuelle pour la voiture ! [Vidéo]

Le constructeur automobile allemand Audi a récemment présenté – via une de ses sociétés – un dispositif de réalité virtuelle destiné à occuper de façon ludique les passagers. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a là de quoi révolutionner la vie à l’intérieur des automobiles !

Une expérience synchronisée

Holoride est avant tout une start-up créée par Audi, dont la solution de divertissement en réalité virtuelle a été présentée lors du CES 2019 par le biais d’une expérience baptisée « Marvel Avengers : Rocket’s Rescue Run » réalisée par les studios Disney. Comme le montre la vidéo visible en fin d’article, il est question d’amuser les passagers à l’intérieur de l’automobile, une expérience qui selon les créateurs serait synchronisée à ce que fait le véhicule dans la réalité.

« Alors que le conducteur profite de l’expérience de conduite, tous les autres perçoivent leur temps de déplacement comme une perte de temps. », peut-on lire dans un communiqué d’Audi publié le 7 janvier 2019.

Une bataille intergalactique dans l’habitacle de l’automobile ! Crédits : Capture YouTube/ Holoride

Lutter contre le mal des transports

Par ailleurs, le but ultime est de contribuer à réduire le mal des transports. Or, les moyens existants pour s’occuper dans une voiture – tels que la lecture et le visionnage de vidéos – y contribuent. Ainsi, Holoride a intégré dans l’expérience les paramètres de la conduite, à savoir la vitesse, le freinage, l’accélération ou encore la position des passagers dans le véhicule. Le dispositif nécessite également la connaissance des conditions de circulation afin d’utiliser d’autres actions comme les ralentissements et les dépassements.

De plus, il faut savoir que si ce dispositif est disponible pour les véhicules classiques, celui-ci a été pensé pour la conduite autonome, où l’habituel conducteur devient finalement un passager comme les autres.

Le constructeur a réalisé une étude sur 44 personnes qui ont testé l’Holoride. Parmi eux, seulement 18 % avaient préalablement déclaré ne pas être assujettis au mal des transports dans la vie de tous les jours. Mais selon les résultats, 53 % des volontaires ont indiqué ne pas avoir ressenti la moindre gêne. Il s’agit en revanche de données qui devraient faire l’objet d’une vérification à une échelle plus élargie.

Time : 2 mn 20 / [1]

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Source :

https://www.holoride.com/

https://www.realite-virtuelle.com/holoride-audi-vr-voiture

https://sciencepost.fr/2019/01/voici-lholoride-un-concept-de-realite-virtuelle-pour-la-voiture/

https://www.audi.com/en/experience-audi/mobility-and-trends/digitalization/holoride-virtual-reality-meets-the-real-world.html

https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2019-audi-cree-holoride-une-start-up-de-divertissement-en-realite-virtuelle-pour-les-passagers-des-voitures.N790474

Article :

Audi / Holoride / Sciencepost / Usine Digitale

Vidéo :

[1] holoride – Turning vehicles into moving theme parks – Holoride