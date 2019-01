La bataille de Little Bighorn [Vidéo]

Time : 18 mn 56 [1]

Pourquoi la bataille de Little Bighorn est-elle si controversée ?

La bataille de Little Big Horn s’est déroulée le 25 juin 1876 à proximité de la rivière Little Bighorn (affluent du Bighorn, un affluent du Yellowstone), dans le Montana. Elle oppose les 647 hommes du 7e régiment de cavalerie de l’US Army du lieutenant-colonel George A. Custer à une coalition de Cheyennes et de Sioux rassemblés sous l’influence de Sitting Bull (Taureau Assis). Par contre, le commandement des attaques au 25 juin est confié et mené par Crazy Horse (Cheval Fou) et Gall.

Sitting Bull

Repères

En 1874, George Armstrong Custer conduit une expédition d’exploration des Black Hills (Montana/Dakota), dans la réserve des Sioux Lakotas et y découvre des gisements aurifères. Les autorités tentent d’abord d’endiguer la vague des chercheurs d’or, avant de chercher à acheter les Black Hills aux Indiens. En septembre 1875, les négociations avec les Sioux échouent. Le gouvernement américain décide alors de lancer une offensive militaire contre les Indiens hostiles au Montana. Au printemps 1876, plusieurs colonnes convergent vers les Indiens.

La bataille

Après l’échec du général Crook à la bataille de la Rosebud le 17 juin, le lieutenant-colonel George Armstrong Custer (général par brevet en 1865) conduit l’attaque d’un camp d’Indiens Sioux et Cheyennes d’environ 6.000 personnes (dont 1.500 guerriers). Les Indiens sont menés par les chefs Sitting Bull et Crazy Horse.

Crazy Horse

Custer divise ses forces afin d’attaquer de plusieurs côtés à la fois : le commandant Reno avec 3 compagnies ou escadrons, le capitaine Benteen avec 3 escadrons, Custer avec 5 escadrons. Devant rester à l’arrière avec les munitions, le capitaine McDougall dispose d’un escadron.

Son plan (d’après le clairon Martini) : encercler le camp indien en l’attaquant depuis le sud (Reno), le centre(Benteen) et le nord (Custer lui-même). Le train de munitions doit progresser à son rythme, indépendamment.

Lieutenant-colonel George Custer

Bilan

263 hommes du 7e de cavalerie trouvent la mort à Little Big Horn, ainsi que 38 blessés. Les dernières recherches des historiens laissent penser que les pertes indiennes ont été très lourdes, allant de 190 morts et 200 blessés au total à 200 morts sur le champ de bataille, sans compter les morts par blessure. Globalement, le 7e de cavalerie a accusé la moitié de ses 647 hommes hors de combat (tués/blessés) et les Indiens d’Amérique environ 1/3 de leurs 1.500 guerriers engageables.

Cette bataille eut un grand retentissement dans l’opinion publique américaine, et conduisit au massacre de la Wounded Knee Creek, quatorze ans plus tard.

Pour illustration

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Little_Bighorn

https://www.histoiredumonde.net/Bataille-de-Little-Big-Horn.html

Référence :

Résumé de la bataille et polémique : https://bit.ly/2Mgigmr

Le rapport de la commission de 1879 : https://bit.ly/2Rw8hiO

George Custer : https://bit.ly/2QV4MgG

Wiki : https://bit.ly/2sufa5p

Sources bibliographiques :

Welch James, C’est un beau jour pour mourir, Albin Michel, 1999, 299p.

Ameur Farid, Sitting Bull : héros de la résistance, Tallandier, 2014, 240p.

Cornut David, Little Bighorn : autopsie d’une bataille légendaire, Nuage Rouge, 2018, 520p.

Utley Robert, Guerres indiennes : du Mayflower à Wounded Knee, Albin Michel, 1992, 273p.

Article :

Histoire du monde / Wikipédia

Vidéo :

[1] Pourquoi la bataille de Little Bighorn est-elle si controversée ? [QdH#14] – Questions d’Histoire