Nations unies : Un rapport révèle que l’ONU emploie 3 300 pédophiles, responsables de 60 000 viols au cours des 10 dernières années [Vidéos]

Un ancien haut fonctionnaire de l’ONU a dénoncé un réseau de pédophilie aux proportions massives impliquant des milliers d’employés de l’ONU et impliquant des dizaines de milliers d’enfants innocents.

Un dossier effrayant publié par un ancien haut fonctionnaire des Nations Unies révèle que les employés des Nations Unies ont commis plus de 60 000 viols au cours de la dernière décennie. De plus, le dossier estime que l’organisation emploie actuellement au moins 3 300 pédophiles.

En l’espace de dix ans, sous couvert de fournir de l’aide, les Nations Unies ont littéralement violé et pillé des pays du monde entier. Le problème est devenu si incontrôlable qu’il a incité l’ancien dirigeant de l’ONU, Andrew Macleod, à dénoncer et à remettre les preuves à la secrétaire britannique du Département pour le développement international (DFID), Priti Patel.

Selon le rapport exclusif du Sun, le dossier révèle qu’en plus des 3 300 pédophiles qui travaillent pour l’organisation, des milliers d’autres agresseurs sexuels « prédateurs » ciblent spécifiquement les emplois caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants vulnérables.

Selon Macleod, quiconque a tenté de dénoncer cet horrible scandale a été viré !

Partageant son dossier avec The Sun, le professeur Macleod a averti la nuit dernière que le scandale de ces abus sexuels en spirale était de la même échelle que celui de l’Église catholique.

Alors que le rapport révèle qu’il y a 3 300 employés actuels qui sont des pédophiles actifs sur la liste de paie de l’ONU, Macleod estime que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

« Il y a des dizaines de milliers de travailleurs humanitaires dans le monde qui ont des tendances pédophiles, mais si vous portez un T-shirt de l’UNICEF, personne ne vous demandera ce que vous faites. »

« Vous avez l’impunité de faire ce que vous voulez. »

« Il est endémique dans l’ensemble du monde caritatif à travers le monde. »

« Le système est dysfonctionnel, et aurait dû s’arrêter il y a quelques années. »

Selon le rapport au Sun :

Le professeur Macleod a travaillé comme chef de l’aide pour l’ONU dans le monde entier, y compris dans des emplois de haut niveau dans les Balkans, au Rwanda et au Pakistan – où il était chef des opérations du Centre de coordination des urgences de l’ONU.

Il fait campagne pour des contrôles bien plus sévères sur les travailleurs humanitaires sur le terrain ainsi que sur les abuseurs pour qu’ils soient traduits en justice, et veut que le Royaume-Uni mène le combat.

Le sombre chiffre de 60 000 agressions du professeur est basé sur la reconnaissance du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, que durant l’année 2016, les Casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ont maltraité 311 victimes sur une période de douze mois.

L’ONU admet également que le nombre véritable de cas contre son personnel est le double de celui étant rapporté, sachant que les chiffres en dehors des zones de guerre ne sont pas rassemblés de façon centralisée.

Le Prof. Macleod estime également qu’un seul sur 10 de tous les viols et agressions commis par des membres du personnel des Nations Unies est signalé, car même au Royaume-Uni, le taux de signalement n’est que de 14%.

Sur la base des preuves fournies par le Pr Macleod, l’ex-ministre Priti Patel – qui a démissionné en novembre l’année dernière – a accusé cette semaine des hauts fonctionnaires du DFID de faire partie de la dissimulation.

« Les viols commis sur des enfants sont financés par inadvertance en partie par des contribuables britanniques. », a expliqué Macleod.

« Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions aux échelons supérieurs des Nations Unies pour dire que “quelque chose doit être fait” mais rien d’efficace ne s’est produit, et si vous regardez le dossier des lanceurs d’alerte, ils ont été virés. »

« Nous considérons que c’est un scandale à l’échelle de celui de l’Église catholique, sinon pire. »

Comme le “Free Thought Project” le signale depuis des années, aucun de ces prédateurs n’est tenu responsable, et comme le montre ce rapport, et paradoxalement seuls ceux qui exposent ce scandale sont renvoyés.

Dans le monde entier, un énorme réseau de pédophiles a été découvert en Haïti – impliquant des gardiens de la paix internationaux des Nations Unies ainsi que d’autres hauts fonctionnaires du monde entier – et personne n’a été emprisonné.

Pendant des années, des casques bleus de l’ONU, leurs commandants de haut niveau et d’autres « membres du personnel » du monde entier sont venus en Haïti pour avoir des rapports sexuels avec des garçons et des filles dès l’âge de 12 ans.

En Haïti seulement, plus de 300 enfants se sont manifestés au cours de la dernière décennie avec ces affirmations et seule une infime partie des accusés ont déjà été confrontés à une quelconque forme de responsabilité. Quand on pense que c’est l’organisation sur laquelle les gouvernements du monde comptent pour maintenir la paix… Il n’est pas étonnant que nous soyons dans un état de guerre perpétuel.

Matt Agorist / The Free Thought Project

Ce documentaire est basé sur des rapports d'enquêtes policières… témoignages personnels documentés de policiers et de femmes révoltés. Les faits présentés ici, ont été corroborés par des centaines d'enquêteurs et de particuliers aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

Article :

Les Moutons Rebelles / The Free Thought Project / The Independent / The Sun / The Times

Note :

Matt Agorist est un ancien combattant de l'USMC et ancien opérateur de renseignement mandaté directement par la NSA. Cette expérience antérieure lui donne un aperçu unique du monde de la corruption gouvernementale et de l'État policier américain. Agorist est un journaliste indépendant depuis plus d'une décennie et a été présenté sur les réseaux grand public du monde entier. Matt Agorist est également le rédacteur en chef du « Free Thought Project ».

[1] Un rapport révèle que l’ONU emploie 3 300 pédophiles, responsables de 60 000 viols – Frenzy Délirium

[2] Célhia de Lavarène : « L’ONU se soucie peu de la question des abus sexuels » – FRANCE 24

[3] 60 Minutes on the UK Gov. Pedophile Ring Network – Indigo Sun