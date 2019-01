Chine : Faute d’avoir tenu leurs objectifs, les employés d’une entreprise sont obligés de ramper dans la rue [Vidéos]

Time : 13 s / [1]

Faute d’avoir tenu leurs objectifs, les employés d’une entreprise sont obligés de ramper dans la rue

Les travailleurs d’une entreprise chinoise ont été forcés de ramper dans la rue après avoir échoué à atteindre leurs objectifs annuels, provoquant un tollé parmi les internautes.

Non, ces personnes ne sont pas des étudiants pendant leur baptême. Mais bien des employés d’une entreprise chinoise, contraints de ramper dans la rue car les objectifs fixés pour l’année 2018 n’ont pas été tenus. Devant les employés, qui sont des cadres de l’entreprise de cosmétique, un homme debout tient un drapeau de la compagnie.

Les membres du personnel étaient à quatre pattes alors qu’ils se dirigeaient dans le trafic achalandé de Tengzhou hier après-midi, selon les reportages locaux. Les piétons de la ville de l’est de la Chine ont été choqués par la scène alors qu’ils s’arrêtaient pour regarder les employés avancer à quatre pattes.

Tous les employés qui rampent, sont des femmes et travaillent pour une entreprise qui vend des produits de cosmétique, a rapporté btime.com. Le groupe est dirigé par un superviseur masculin qui marchait à côté en tenant un grand drapeau portant le nom de la firme. Deux autres employés avançaient aux côtés du groupe tout en filmant la punition avilissante.

La police est rapidement arrivée sur les lieux après avoir été informée, selon btime.com. Les officiers ont demandé au responsable d’arrêter la punition avant de lui adresser un avertissement verbal.

Des images de cette punition humiliante ont suscité l’indignation des internautes chinois. Nombre d’entre eux ont critiqué la société pour ses abus envers les travailleurs.

Voici un commentaire typique : « Les employés sont également des êtres humains. Leur infliger une punition aussi irrespectueuse signifie que le patron n’est pas une personne sensée. »

Le commentaire continue ainsi : « C’est pareil pour ces employés aussi. Comment se fait-il qu’ils travaillent encore dans une telle entreprise ? »

Certains internautes soupçonnent la société de vouloir utiliser cette pénalité pour se faire connaître dans la ville, d’où le grand drapeau; d’autres sont convaincus que l’entreprise est un système pyramidal.

Les autorités locales auraient ordonné à la société de suspendre ses activités et de mener une réflexion sur elle-même.

Selon la loi chinoise sur les contrats de travail, les employeurs ne sont pas autorisés à humilier et à infliger des châtiments corporels aux travailleurs. En outre, l’employeur est tenu d’indemniser tout préjudice causé au travailleur.

Néanmoins, de nombreuses entreprises chinoises sont réputées pour leur pratique de rituels d’humiliation publics, allant de ramper dans les rues où à dévorer des vers.

Le mois dernier, les travailleurs d’un salon de coiffure chinois ont été contraints de se gifler 100 fois, de manger des piments crus et de courir 10 km parce que leurs performances professionnelles n’avaient pas répondu aux attentes de leur patron.

En novembre, des employés d’une entreprise de rénovation de Zunyi, dans la province du Guizhou, ont été fouettés avec une ceinture, obligés de boire de l’urine et de manger des insectes car ils n’avaient pas atteint leurs objectifs.

L’une des participantes aurait confié avoir rampé de manière volontaire afin de « se discipliner »

