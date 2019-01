Que faire des cons ? Le philosophe Maxime Rovere a la réponse [Vidéos]

Le philosophe Maxime Rovère analyse la « connerie », sujet qu’il décrypte dans son dernier livre « Que faire des cons ? », publié chez Flammarion.

La Terre contenant à peu près autant d’êtres humains que de cons, voici une réflexion beaucoup plus sérieuse et essentielle qu’il n’y paraît.

Ayant partagé son logement avec un colocataire particulièrement irrespectueux, Maxime Rovere, philosophe, en a profité pour laisser ses émotions guider sa réflexion sur un thème universel et passionnant : les cons ! Résultat ? Très instructif.

Maxime Rovere, philosophe

C’est instructif parce que, qu’on le veuille ou non, s’interroger sur les cons, c’est s’interroger sur soi-même (eh oui, pour rappel, nous sommes tous le con de quelqu’un). Alors, que faire face à un con ? Pourquoi en voit-on de plus en plus (notamment sur les réseaux sociaux) ? Et comment est-ce que quelqu’un d’intelligent et de parfaitement instruit peut-il être, lui aussi, un « parfait con » ? Réponses dans cette interview pas bête du tout signé franceinfo.

Time : 4 mn 19 [1]

« Quand on identifie un con dans la rue, dans sa famille, parmi ses amis ou les fréquentations de ses amis, on a toujours tendance à se focaliser sur l’objet. C’est-à-dire qu’il y aurait un abruti ou une idiote qui serait la lie de l’espèce humaine. »

« Quand on formule ce jugement, on est soi-même en train de cesser de faire certaines choses qui sont indispensables à l’être humain et notamment comprendre, ou faire preuve d’empathie. Il y a toujours deux cons quand on parle de connerie : celui qu’on identifie comme un objet et celui qu’on est en train de devenir, ou de redevenir. Il faut lutter contre les deux. »

« Apprendre à recevoir des leçons des autres, c’est la grande proposition du livre. Quand on est face à des gens que l’on juge moins intelligents que soi, c’est très difficile de rester intellectuellement humble. Or, c’est indispensable parce que c’est justement ce défaut d’humilité qui fait des gens les plus instruits de parfaits cons. »

C’était donc ça ?!

Time 25 s / [2]

Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même ?, le livre de Maxime Rovere, est notamment disponible sur le site de la Fnac.

[1] Que faire des cons ? Le philosophe Maxime Rovere a la réponse – France Info

[2] Bande annonce « Que faire des cons ? Pour ne pas en rester un soi-même » de Maxime Rovere – Flammarion01