Gilets Jaunes | RIC : le modèle islandais – Brisons les chaînes despotiques de la servitude et de l’asservissement [Vidéos]

Synopsis :

Étrangement, les médias nous parlent de la plupart des pays mais jamais de l’Islande. Bien sûr nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais un rappel des faits est toujours le bienvenu, et ces vidéos sont à faire circuler pour que le maximum de personnes sachent qu’une solution est possible, que d’autres l’ont fait, et que cette crise n’est qu’une arnaque !

Ces vidéos nous offrent une synthèse de la révolution islandaise, celle qui a vraiment rendu le pouvoir au peuple, déposé le fardeau de la dette et mis quelques banquiers en prison.

Il y est question de l’action menée par les Islandais pour faire face à la crise économique et financière de 2008. Il est toujours hasardeux de transposer ou faire des comparaisons. Il est en revanche toujours utile d’échanger et de réfléchir sur la façon dont les autres (citoyens et politiques) se confrontent pour ne pas être « écrasés » par les pouvoirs politique, économique et du « savoir ».

Pourquoi aucune nouvelle de l’Islande ?

Un p’tit air de démocratie…? Et tout ça, sans bruit ?… c’est aussi une question de mentalité…. Les français seraient-ils prêts à en faire autant ?

Si quelqu’un croit qu’il n’y a pas de censure actuellement, qu’il nous dise pourquoi on a tout su au sujet de ce qui se passe en Egypte, en Syrie ou en Lybie et pourquoi les journaux n’ont absolument rien dit (ou pas grand-chose) sur ce qui se passe en Islande ?

En Islande :

Le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet.

Les principales banques ont été nationalisées et il a été décidé de ne pas payer la dette qu’elles avaient contractée auprès de banques de Grande Bretagne et de Hollande, dette générée par leur mauvaise politique financière.

Une assemblée populaire vient d’être créée pour réécrire la Constitution. Et tout cela, pacifiquement.

Toute une révolution contre le pouvoir qui a conduit à cette crise. C’est peut-être pour cela que peu d’informations ont été diffusées pendant plusieurs années.

Que se passerait-il si les citoyens européens en prenaient exemple ?

Brièvement, voici l’histoire des faits :

– 2008 : La principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s’effondre, la bourse suspend son activité. Le pays est en banqueroute.

– 2009 : Les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées et qu’elles provoquent la démission du Premier Ministre et, en bloc, de tout le gouvernement.

La situation économique désastreuse du pays persiste.

Par le biais d’une loi, il est proposé à la Grande Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par le paiement de 3.500 millions d’euros, montant que paieront mensuellement toutes les familles islandaises pendant les 15 prochaines années à un taux d’intérêt de 5%.

– 2010 : le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le Président refuse de ratifier cette loi et annonce qu’il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le NON au paiement de la dette remporte 93% des voix.

Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement les responsabilités de la crise.

Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. Dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle Constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l’actuelle qui est une copie de la constitution danoise.

Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain.

On élit 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. L’assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de Grande Charte. Elle doit être approuvée par l’actuel parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives.

Voici, en bref, l’histoire de la « Révolution Islandaise » :

Démission en bloc de tout un gouvernement.

Nationalisation de la banque.

Référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur les décisions économiques fondamentales.

Emprisonnement des responsables de la crise et réécriture de la constitution par les citoyens.

Nous a-t-on parlé de cela dans les médias européens ? En a-t-on parlé dans les débats politiques radiophoniques ? A-t-on vu des images de ces faits à la TV ? Bien sûr que non !

Le peuple islandais a su donner une leçon à toute l’Europe en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde.

Bonus vidéos

Note :

« Brisons les chaînes despotiques de la servitude et de l’asservissement. », citation de Jean-Pierre Fabre.

