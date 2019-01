Homme de Paille – La Nature de la Cage : Sortir de l’Esclavage et Récupérer sa Souveraineté [Vidéos]

Time : 30 mn 09 / [1]

Synopsis :

Ce film est un documentaire en avance sur son temps. Il résume et met en évidence la vérité concernant la fiction légal, la différence entre légal et légitime, les agences de recouvrement, les huissiers et l’utilisation de la Police, etc…

On y voit des lanceurs d’alertes, des pionniers en la matière. John K Webster a passé 18 mois sur ce film avec un seul but en tête… après avoir remarque l’augmentation des suicides au Royaume-Uni en ce qui concerne les Dettes, il dit : « Si ce film peut sauver une seule vie, mon travail est fait ».

Il est dit que vous devez déjà savoir que vous êtes dans une cage pour la voir et s’en échapper.

Bonus

Time : 2 h 06 mn / [2]

Source :

https://www.tpuc.org/

http://hym.media/laurent-fendt/

https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/

Note :

Laurent Fendt, ancien animateur au micro de la radio « Ici & Maintenant ! » durant treize ans. Il a créé le média internet HYM.MEDIA

Vidéo :

[1] Sortir de l’esclavage et récupérer sa souveraineté – Insoumis Jules Ngan soutien aux gilets jaunes

[2] Homme de Paille – La Nature de la Cage – Jack fruit