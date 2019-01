Gilets Jaunes | Yellow Vest : réponse du Docteur Pascal Trotta à Macron [Vidéos]

Time : 8 mn 42 / [1]

La réponse d’un médecin au blabla de Macron qui n’a pas compris la révolution qui se passe sous son palais, la Révolution pacifique des Gilets Jaunes, qu’on n’arrêtera plus.

Un diagnostic, une compréhension et des solutions.

Dr Pascal Trotta

Docteur Pascal Trotta (pour illustration)

Biographie succincte :

Le Docteur Pascal Trotta est ancien Interne des Hôpitaux de Paris, radiologue, homéopathe, nutritionniste et acupuncteur auriculaire. Après avoir pratiqué 20 ans le radiodiagnostic, il constate que la médecine chimique devient de plus en plus impuissante et intoxicante.

Après une expérience humaine et médicale en Amérique du Sud, il est sensibilisé à une médecine plus humaine et écologique. A son retour en France, il perfectionne sa formation, et en 2005 il ouvre son cabinet au Pays basque à Saint-Sébastien où il réalise pour ses patients un diagnostic en profondeur et propose un traitement personnalisé ainsi que des conseils en ligne.

Pascal Trotta crée en octobre 2013, son laboratoire « Nutritional Dr Trotta » et met au point des compléments nutritionnels fabriqués en France et élaborés à partir de son expérience de terrain et de ses recherches scientifiques.

Docteur Pascal Trotta / Capture d’écran vidéo

Note :

Le Dr Pascal Trotta est auteur du livre « L’alimentation vivante, la première Médecine » / Editeur : L’oeil F.x. De Guibert / Date de parution : Décembre 2009