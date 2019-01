Greenland | Groenland : Land of Ice [Vidéo]

Time : 9 mn 24 / [1]

Synopsis :

Traduction rapprochée :

Groenland – Depuis 8 ans, je me rends dans ce pays magique. Aujourd’hui, les endroits calmes et intacts se font de plus en plus rares. Lors de ma première visite au Groenland, j’étais fasciné par l’incroyable pouvoir de la nature que l’on peut ressentir partout. Mais au cours des dernières années, les choses ont changé. La quantité d’iceberg augmente brutalement. Les glaciers que je visite chaque année ne reculent pas en mètres mais en kilomètres et la quantité infinie de glace semble être infinie. Il n’y a rien de plus beau qu’un iceberg – chaque cas est unique et la lumière réfléchie par sa surface est magique. Il est triste de voir à quel point la beauté et le délabrement sont visibles dans sur un iceberg. Ce film est une appréciation de la glace – pour moi, l’état le plus étonnant de l’eau.

Derrière la scène

Pour ce court métrage, je me suis rendu plusieurs fois au Groenland avec mes drones. Toujours avec comme objectif une certaine région avec un certain éclairage. Les prises de vue du glacier Calving m’ont pris 4 jours sur le glacier Eqi et plus de 70 recharges de batterie pour seulement 4 prises de vues utilisables de quelques secondes. Il est très difficile de filmer le bon moment sur un front de glacier d’environ 6 km de large, surtout de près. Mais la chose la plus difficile à faire voler au Groenland est le fait que toutes les 2-3 minutes, la différence entre le nord magnétique et le nord géographique (qui ne sont pas le même endroit – surtout si loin au nord), peut causer une erreur fatale de GPS et le drone s’envole (l’horizon de la caméra également). Mais à la fin, chaque vol en valait la peine – filmer les icebergs en altitude est l’une des plus belles choses que j’ai jamais faite. De plus, j’ai utilisé le drone pour repérer le point d’atterrissage et rechercher des ours polaires. La meilleure chose entre les ours et les humains, est de ne pas se rencontrer sur la terre ferme.

Stefan Forster

Détails techniques :

Cinématographie : Stefan Forster

Montage vidéo : Stefan Forster

Musique : Adi Goldstein / August Wilhelmsson

Drone : Mavic 1 Pro, Phantom 4 Pro – D-LOG

Logiciels : Final Cut Pro X et Davinci Resolve

Source :

https://www.stefanforster.com/

Vidéo :

[1] Greenland – Land of Ice – Stefan Forster