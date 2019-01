Éducation nationale : L’enseignement de l’Ignorance [Vidéo]

Time : 13 mn 18 / [1]

Baisse des exigences, dégradation de la formation des maîtres d’école, appauvrissement de l’orthographe : la transmission traditionnelle des savoirs au sein de l’école semble aujourd’hui laisser la place à professeur chargé d’animation culturelle envers une classe d’élèves turbulente.

Il semble même que ce péril soit programmé par nos dirigeants, et que ce formatage révèle le projet politique inscrit dans les traités européens : créer des sujets soumis, incapables de recul critique.

Le professeur Pierre Dortiguier, diplômé en philosophie, s’est toujours opposé à cette dynamique et vient nous partager son expérience d’enseignant.

La réforme des rythmes scolaires (2013), la réforme du collège (2016), réforme de l’orthographe et les nouveaux programmes sont un formatage voulu par les traités européens pour favoriser la surconsommation.

L’animation permanente a remplacé l’instruction, un constat qui établit un projet politique volontaire pour faire de personnes intuitives, des sujets soumis.

« J’ai eu en Terminal des jeunes qui ne savaient pas lire. Vous leur donniez 10 lignes à lire, ils s’écroulaient comme s’ils avaient bu 1/2 litre d’alcool. »

Pierre Dortiguier

Pierre Dortiguier est un professeur de philosophie en retraite, un conférencier en géopolitique et en philosophie de l’histoire, un directeur de publication français et un essayiste. Il enrichit ses analyses d’une connaissance approfondie des langues et des civilisations.

A la Sorbonne où il suit les cours de logique et de philosophie générale de René Poirier de l’Institut de France, il présente en 1966 un diplôme d’études supérieures (Master I) sur « L’idée claire chez Descartes et l’idée adéquate chez Spinoza » sous la conduite du professeur Ferdinand Alquié. Il observe à cette époque le mouvement situationniste de 1968 qu’il voit comme un prototype de « révolution colorée » fomentée pour renverser la direction européenne impulsée par le président De Gaulle et punir ce dernier de son action de contestation de l’Atlantisme militaire, politique et financier.

Il donne régulièrement des conférences sur des thèmes politiques et sociaux en livrant une analyse géopolitique et philosophique de l’histoire contemporaine à laquelle il apporte un éclairage particulier lié à sa connaissance de l’histoire des langues et des civilisations.

« Toute éducation digne de ce nom est forcément dangereuse. »

Louis Néel (1904 – 2000), physicien français

