Japon : la vie en retrait des hikikomoris [Vidéo]

Ils sont un demi-million au Japon : les hikikomoris, ces ermites des temps modernes vivent reclus dans leur chambre pendant des mois, voire des années. Depuis avril 2018, le gouvernement japonais mène une étude nationale afin de mieux comprendre ce phénomène étrange.

Causes de l’isolement

D’abord considéré à tort comme une agoraphobie par les psychologues non japonais, ce comportement asocial semble pouvoir prendre sa source dans divers phénomènes, tels que :

Des traumatismes familiaux ou extérieurs, trouvant parfois leur origine dans l’enfance, qui privent l’individu de confiance en lui, l’empêchant de se sentir suffisamment en sécurité en dehors de la cellule familiale. Ces traumatismes peuvent trouver leur source dans le phénomène d’ijime, un certain type de brimades scolaires, bien que cela n’en soit pas nécessairement la cause.

La relation fusionnelle prolongée que certains aînés mâles entretiennent parfois avec leur mère, appelée populairement mother complex (mazā konpurekkusu), ou simplement mazakon. Elle se traduit par une carence dans la socialisation et un retard de langage, l’intolérance aux frustrations et aux contraintes du monde extérieur, à la dyade.

La grande permissivité ou tolérance du milieu familial japonais, vis-à-vis de l’enfant (enfant-roi et tyran), qui a été décrite par les psychiatres japonais sous le terme d’amae, « fait de chercher à être gâté, choyé ou protégé » (surtout par son entourage). Elle est renforcée par l’absence patente d’autorité et de rivalité paternelle, de punitions et de châtiments corporels, et par une grande liberté individuelle dans les loisirs et les horaires.

La forte pression sociale, exercée sur les adolescents et les jeunes adultes dès leur scolarisation. Cette pression se manifeste de diverses façons :

Une forte pression scolaire relayée par la famille, attitude parentale nommée kyōiku mama « mère obsédée par l’éducation scolaire » ou mamagon « mère dragon » par les psychosociologues.



Une pression de groupe exercée très tôt par le système éducatif japonais lui-même, dit gakureki-shakai « société obnubilée par le cursus scolaire ».



Effets de l’isolement

Le manque de contact social et l’isolement prolongé ont un effet dévastateur sur la mentalité des hikikomori. Ils perdent leurs capacités à vivre en société. Leur poste de télévision ou leur ordinateur devient alors leur unique point de référence.

Si le hikikomori réintègre finalement volontairement la société — souvent après quelques années — il doit faire face à un sérieux problème : rattraper les années d’école perdues. Cela rend le retour dans la société encore plus difficile. Ils ont peur que les autres découvrent leur passé de hikikomori. Ils se sentent également mal à l’aise avec les étrangers.

Leur peur peut se transformer en colère et leur manque de références morales peut les conduire à des comportements violents voire criminels. Certains hikikomori attaquent leurs parents. En 2000, un hikikomori de 17 ans a pris le contrôle d’un bus et tué une passagère. Un autre cas extrême est celui d’un hikikomori ayant enlevé et séquestré une jeune fille pendant neuf ans. Un autre a tué quatre fillettes afin de reproduire une scène de manga. Les comportements de petite violence sont toutefois souvent difficiles à établir car les familles préfèrent taire la vérité.

Autrefois limité aux jeunes, il s’étend désormais à toute de la société japonaise.

