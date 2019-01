Gilets Jaunes : Pourquoi Macron ne cèdera rien d’essentiel et surtout pas le RIC [Vidéos]

Time : 1 mn / Une mission transcendantale : « quelque chose qui vous dépasse », Macron [1]

Time : 34 mn 07 / Video Artémisia Collège [2]

Emmanuel Macron (pour illustration)

Synopsis :

Focus sur « Les vrais maîtres du monde » (Titre journal Paris Match / 1990).

Nos prédateurs ont le pouvoir économique et politique. Ils ne le cèderont pas “comme ça”… Ils sont capables de déclencher une 3e guerre Mondiale s’il le faut. Or, nous devons les neutraliser, reprendre la création monétaire, et donc sortir de l’UE et de l’euro.

Il faut comprendre qui nous avons en face de nous, pour imaginer ce qui pourra enfin changer notre condition de cheptel humain…

C’est le but de cette vidéo…

Artémisia Collège

Tout un symbole…

Vidéo :

[1] Macron est en mission transcendantale : « quelque chose qui vous dépasse » – Guy Fawkes

[2] Pourquoi Macron ne cèdera rien d’essentiel et surtout pas le RIC – Artémisia Collège