USA | Massachusetts Highway : un accident de la route dégénère en rodéo de survie [Vidéo]

Photo / Capture d’écran vidéo

Dans l’État du Massachusetts, un sexagénaire, qui avait eu une altercation violente avec un autre conducteur, s’est accroché au capot de la voiture de ce dernier, lequel s’est alors mis à rouler à toute vitesse. Le cascadeur malgré lui est resté accroché sur au moins 5 kilomètres. Heureusement, personne n’a été blessé au cours de l’incident.

Sur l’autoroute 90, juste à la sortie de Boston, un homme de 65 ans, Richard Kamrowski, a sauté sur le capot de la voiture d’un autre conducteur de 37 ans, Mark Fitzgerald, suite à une collision insignifiante et une altercation. Il est resté accroché alors même que la voiture atteignait les 110 km/h, relate le journal The Daily Mail, se référant à la police.

Time : 1 mn 30 [Vostvfr] / [1]

D’autres automobilistes ont filmé l’altercation, alors que M.Fitzgerald parcourait « une distance très importante » avec M.Kamrowski accroché au capot, a indiqué la police.

« Le véhicule tout terrain s’est arrêté puis a accéléré de nouveau alors que l’homme sur le capot ne lâchait pas prise. », d’après la police.

Selon les policiers, l’incident n’a pris fin que lorsque d’autres conducteurs sont intervenus. M.Fitzgerald a été accusé d’agression et de violence avec arme, d’avoir quitté les lieux d’un accident en ayant causé des dégâts matériels. M.Kamrowski, quant à lui, a été accusé de conduite désordonnée.

Aucun des deux hommes n’a été blessé.

Source :

https://fr.sputniknews.com/insolite/201901271039799158-usa-accident-route-rodeo-survie-video/

Vidéo :

[1] Man Clings To Hood Of Speeding Car On Massachusetts Highway In Road Rage Incident | NBC Nightly News – NBC News