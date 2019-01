Yellow Vests | Gilets Jaunes : Castaner, c’est la Guerre ! [Vidéos]

Time : 8 mn 49 / [1]

Christophe Castaner, Ministre de l'Intérieur

Du rassemblent à Bastille à la « nuit jaune », récit de l’acte XI à Paris par Serge Faubert, au milieu du déchaînement de la violence policière.

« On a rien obtenu en 11 semaines à part du mépris et des insultes. J’en peux plus de ce système de dictature molle, on voit bien qu’il y a plus de démocratie, que ces gens-là ne gouvernent que pour eux, pas du tout pour le peuple. Macron ne va pas se sortir de cette histoire. On va continuer, on ne rentrera pas chez nous. »

Résumé de cet acte 11 à Paris, du rassemblement à Bastille jusqu’à la « nuit jaune », par Serge Faubert.

Gilets Jaunes

