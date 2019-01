5G Networks : L’invasion numérique des corps et des esprits

Il n’est plus nouveau pour personne que l’utilisation d’Internet entraîne de plus en plus de problèmes de confidentialité et de sécurité. Ce serait une erreur de penser qu’il s’agit de défaillances du système ; elles sont plutôt l’essence même du modèle actuel de développement de l’Internet, qui répond aux intérêts des grandes entreprises – et des agences de sécurité – plutôt qu’à ceux des utilisateurs.

Les données, qui sont l’or de la nouvelle économie, représentent la conversion en formats numériques des traits comportementaux des individus et des groupes sociaux. Non seulement ce qu’ils expriment ou externalisent en interagissant sur Internet, leurs recherches, leurs intérêts et leurs réseaux de contacts, mais aussi, et de plus en plus, les données biométriques des corps, ainsi que les pensées, les goûts, les maux et les humeurs que tout cela révèle, et que les dispositifs intelligents, caméras, capteurs et algorithmes captent et interprètent de manière toujours plus précise.

Pour les entreprises qui exploitent l’Internet, la vie privée est un obstacle à leurs profits. Mais comme ils savent qu’il s’agit d’une contradiction dans les termes pour leurs utilisateurs, ils cherchent de nouvelles façons d’extraire leurs données, avec ou sans leur consentement. S’ils peuvent vous convaincre qu’une voiture qui surveille votre conduite protège mieux, qu’un lit intelligent vous aide à dormir, et que la « condition nécessaire » sera de partager ces données avec l’entreprise prestataire, le tour est joué. Une source inépuisable de données à vendre aux compagnies d’assurance et aux entités politiques.

On estime qu’il y a aujourd’hui entre 10 et 20 milliards d’appareils connectés à Internet dans le monde. Certains prédisent qu’avec les connexions 5G, qui transmettront à un rythme beaucoup plus rapide, un trillion pourrait être atteint d’ici quelques années. Avec les espaces publics envahis par les caméras et les capteurs et avec 8 ou 10 appareils « intelligents » dans chaque maison, même l’intimité la plus intime cessera pratiquement d’exister.

Mais ce n’est peut-être pas la chose la plus grave

La 5G, qui est la condition de cet Internet des Choses, est déjà en phase d’expérimentation et devrait le massifier à partir de 2020 ; comme elle ne fonctionne qu’à courte distance, il est prévu d’installer des antennes toutes les 10 à 12 maisons en zone urbaine, ce qui augmentera considérablement l’exposition à ces radiations. De nombreuses études scientifiques soulignent la nocivité de cette exposition, avec des preuves :

D’effets cancérigènes.

De stress cellulaire.

D’augmentation des radicaux libres nocifs.

De dommages génétiques.

De modifications du système reproducteur.

De déficits d’apprentissage et de mémoire.

De troubles neurologiques et de répercussions négatives sur le bien-être général.

…Et des effets nocifs également sur les animaux et les plantes.

De plus, même les régions rurales et éloignées n’échapperont pas à ces radiations, car il est prévu que les satellites en orbite basse atteignent tous les coins de la planète, ce qui pourrait avoir des effets encore plus dommageables. Des milliers de scientifiques du monde entier ont signé des pétitions demandant aux gouvernements et aux organisations multilatérales d’imposer un moratoire sur le déploiement de la technologie 5G, au moins jusqu’à ce que les études d’impact appropriées soient faites.

Quelles alternatives existent à ce projet fou de société qui cherche à marchander le plus intime de nos corps et de nos esprits, au prix de nous soumettre à une expérience technologique à haut risque pour la santé et l’environnement ?

Ce n’est pas que la technologie numérique en soi est mauvaise ; elle pourrait apporter de grands avantages à la société, à condition que l’humanité fixe des priorités pour son développement, comme le principe de précaution et les études d’impact avant de généraliser les nouvelles technologies, et qu’elle fasse passer les droits humains avant les intérêts commerciaux. De plus, il existe déjà des initiatives pour développer l’Internet avec des critères plus humains, sous des modèles décentralisés, comme les réseaux libres : ce que nous appelons « l’Internet citoyen ». Avec des investissements appropriés, ces derniers pourraient être étendus et perfectionnés, bien que l’on puisse s’attendre à une résistance et à des tentatives de cooptation de la part des forces qui contrôlent l’Internet.

Un gigantesque Internet des Choses, sous un modèle centralisé entre les mains de méga-entreprises ou de gouvernements, ne répond à aucun besoin social réel ; mais à ce stade, il semble que seul un large mouvement citoyen pourrait y mettre un terme.

Sally Burch

Source :

https://www.alainet.org/es/articulo/197691

https://reseauinternational.net/linvasion-numerique-des-corps-et-des-esprits/

Traduction :

Pascal, revu par Martha

Article :

Réseau International