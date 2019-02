La France des Mystères : Les Lieux Maudits [Vidéo]

Pour illustration

La France regorge de lieux cachés. Dans la forêt de Fontainebleau, une civilisation disparue a laissé dans les grottes des gravures énigmatiques datant de 6000 ans avant J-C.

A Dénezé-sous-Doué dans le département de Maine- et-Loire, une grotte souterraine abrite une étonnante série de statues gravées dans la roche. Ces statues pourraient être l’œuvre de protestants ou de catholiques du 16ème siècle. A Saint-Emilion, une spectaculaire église creusée à même la roche.

De l’ère préhistorique à nos jours, plongez dans les entrailles de la terre, dans ces lieux mystérieux creusés et façonnés par la main de l’Homme.

Time : 1 h 31 mn / [1]

Forêt de Fontainebleau

Synopsis :

Il y a la France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante… « La France des Mystères » vous propose de visiter la France à travers ses sites les plus incroyables : des sites naturels uniques, des constructions extravagantes mais également des sites légendaires. Une visite guidée au pays des mystères, qui lève le voile sur une France singulière, insolite, secrète, une France qui étonne et surprend.

Châteaux, villages, opéra ou phare, il existe en France des lieux qui semblent frappés d’une malédiction. Qu’on y croit ou pas, force est de constater que certaines histoires donnent des frissons dans le dos et ont le pouvoir de bousculer certaines certitudes. Croyances populaires ou légendes ? Coïncidences ou énigmes scientifiques ? Quels sont ces endroits maudits où le mauvais sort semble s´acharner avec obstination ?

Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons de découvrir ces lieux étonnants, qui cachent de lourds secrets et dont l´histoire emprunte les chemins torturés de la malédiction … Entre réalité historique et légendes, le mystère demeure pour ces lieux qui ont traversé des épisodes tragiques et parfois mérités leur mauvaise réputation.

Partout en France, de l´arrière-pays niçois à la pointe de la Bretagne, la malédiction résonne dans les cours des châteaux, dans les coulisses de prestigieuses salles de spectacle ou encore au sommet d’un mont déserté … A chaque fois, elle prend un nouveau visage, folie meurtrière, possession démoniaque, cupidité démesurée, envoutement, sortilège et dans tous les cas, le sublime côtoie le sordide, le beau tutoie l’effrayant…

A Tevennec, en Bretagne, un phare aurait été le théâtre d’événements sordides. Dans le Périgord noir, une maison troglodytique aurait abrité un personnage machiavélique et sanguinaire qui hanterait encore ses murs. A Loudun, le diable aurait pris possession de religieuses dans des circonstances encore très mystérieuses. Et que dire du triangle de la Burle ainsi baptisé en référence au triangle des Bermudes ?

Des historiens et des spécialistes dressent avec nous, un panorama de ce que la France compte de plus sombre sur son territoire, pour comprendre comment un lieu ordinaire devient infréquentable dans l´imaginaire collectif.

Avec cet épisode de « la France Mystérieuse », venez découvrir l´envers du décor, la face cachée de ces lieux qui ont en eux cette part de mystère qui les rend si différents des autres … Entre répulsion et attirance, découvrons ensemble la France maudite …

Pour illustration

Source :

https://morgane-groupe.fr/la-france-des-mysteres-saison-1

https://rmcdecouverte.bfmtv.com/mediaplayer-replay/histoire-et-investigations/

https://www.crashdebug.fr/twilight-zoneleft/12196-docu-la-france-des-mysteres-les-lieux-maudits-rmc

Article :

5 STARS Prod / Morgane Groupe / RMC Découverte

Vidéo :

[1] La France des Mystères *** Tunnels et Lieux interdits – 5 STARS Prod (RMC Découverte)