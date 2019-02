E-Cigarette | Vapoteuse : Un lien avec les AVC et crises cardiaques ? [Vidéos]

Photo : pour illustration

Les cigarettes électroniques sont souvent considérées “plus saines” que les cigarettes, mais le sont-elles réellement ? Une récente étude laisse planer le doute, établissant un lien entre l’usage de la cigarette électronique et un risque accru de problèmes de cœur.

La cigarette électronique n’étant en place que depuis quelques années seulement, médecins et chercheurs manquent encore de recul pour appréhender ses effets sur l’organisme. Si certains sont enthousiastes, d’autres en revanche se montrent plus méfiants. Et cette nouvelle étude – prochainement présentée à l’International Stroke Conference de l’American Stroke Association – ne va pas aider. En s’appuyant sur un échantillon de plusieurs dizaines de milliers d’Américains, une étude suggère un lien troublant entre l’utilisation de cigarettes électroniques et des risques liés à la santé.

Un lien “très préoccupant”

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé les données recueillies auprès de 400 000 Américains en 2016. Sur cet échantillon, environ 66 800 ont déclaré utiliser régulièrement des cigarettes électroniques. Il en est ressorti, après analyses, que les concernés présentaient un risque d’accident vasculaire cérébral supérieur de 70 %, un risque de crise cardiaque supérieur de 60 %, et un risque de maladie coronarienne supérieur de 40 % comparé aux consommateurs de véritables cigarettes.

Il y a donc ici clairement un lien. Le problème, c’est que dans cet échantillon, environ 79 % des utilisateurs de cigarettes électroniques ont également déclaré fumer des cigarettes classiques. Pour aller plus loin, les chercheurs ont alors analysé un sous-groupe de sujets ayant déclaré fumer moins de 100 cigarettes au cours de leur vie. Ces participants étaient ici considérés comme des fumeurs “non réguliers”.

Il en ressort tout de même un lien, moins appuyé certes, mais souligné tout de même. Les utilisateurs de cigarettes électroniques étaient en effet encore 29 % plus susceptibles de déclarer des accidents vasculaires cérébraux, 25 % plus sujets aux crises cardiaques et 18 % plus sensibles aux maladies coronariennes.

Quelques limites

Des résultats jugés « très préoccupants », par Larry Goldstein, de l’Université du Kentucky. « Il s’agit des premières données réelles associant l’utilisation de la cigarette électronique à des événements cardiovasculaires graves. », explique-t-il. On notera tout de même quelques limites à l’étude. D’autres facteurs capables de contribuer aux risques d’accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques n’ont pas été pris en compte. On pense notamment à la consommation excessive de malbouffe, ou à l’hypertension. Il se peut ainsi que la cigarette électronique ne soit pas la principale cause menant à ces effets.

Il n’empêche que ces résultats doivent tout de même être pris très au sérieux. Nous manquons encore de données pour assurer la sécurité, ou non, de ce produit. Voici tout ce que nous pouvons dire avec certitude : qu’il s’agisse de la cigarette conventionnelle ou de l’électronique, le mieux est encore de ne rien fumer du tout.

Time : 40 s [Vostvfr] / [1]

Time : 5 mn 46 / [2]

