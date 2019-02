New Pacific Island | Tonga : Une île mystérieuse apparaît dans l’océan Pacifique et attise la curiosité des chercheurs [Vidéos]

Time : 5 mn 27 [Vostvfr] / [1]

Une île mystérieuse apparaît dans l’océan Pacifique et attise la curiosité des chercheurs

En 2015 est apparue et a subsisté une nouvelle île dans l’archipel des Tonga, un fait très rare. Depuis, la vie s’y est développée et le lieu est devenu le nouveau terrain de jeu de plusieurs scientifiques, puisqu’une première expédition y a récemment été menée.

La formation d’une nouvelle île

L’île en question est apparue entre les îles de Hunga Tonga et de Hunga Ha’apai (Tonga) entre décembre 2014 et janvier 2015, suite à une éruption volcanique. En 2017, la NASA avait fait le point sur cette découverte dans un communiqué accompagné d’une vidéo visible en début d’article, montant la formation puis le début de l’érosion de l’île. L’Agence spatiale américaine avait indiqué que cette île était la première à apparaître et à persister à l’ère des satellites. Celle-ci est donc visible depuis l’espace, avec son « sommet » culminant à 120 mètres de hauteur.

Or le 8 octobre 2018 a eu lieu la toute première expédition vers cette nouvelle île. Celle-ci a été menée par Dan Slayback du NASA’s Goddard Space Flight Center, comme l’indique un article publié le 30 janvier 2019 sur le blog de la NASA. Le but ? Étudier le sol, la faune et la flore de cette île âgée de seulement trois ans.

Qu’ont trouvé les chercheurs ?

Selon la NASA, la nouvelle île tongienne fait partie des trois îles ayant émergé au cours des 150 dernières années et à avoir résisté de la sorte. En effet, ce genre d’île ne subsiste généralement pas longtemps en raison de l’érosion des vagues, qui en vient à bout en à peine quelques mois. Ce détail a donc intéressé la NASA, désireuse d’en savoir davantage sur la façon dont se forment les nouvelles îles sur Terre et comment celles-ci évoluent. Il s’agit en réalité de chercher des indications sur la manière dont les paysages volcaniques ont interagi avec l’eau sur Mars dans un passé lointain. Par ailleurs, les chercheurs ont effectué des mesures GPS de la position et de l’altitude de la nouvelle île et ont tenté d’analyser les signes d’érosion.

Les scientifiques ont évoqué un matériau de couleur claire visible sur les images satellites. Il s’agit de boue, plus précisément d’argile, et cela intrigue dans la mesure où celle-ci descend du petit cône de l’île. Évidemment, il ne s’agit pas de cendre. Quant au sol, celui-ci est couvert de graviers noirs de la taille d’un petit pois. L’île nouvelle est reliée à une de ses voisines par un minuscule isthme, un lieu où se développe déjà de la végétation. Du côté du cône, de nombreuses déjections d’oiseaux ont pu être observées.

Crédits : capture YouTube/NASA Goddard

Une seconde expédition

Cette île pourrait disparaître comme la plupart des autres, mais peut-être pas avant quelques décennies. Selon Dan Slayback, l’île s’érode à une vitesse assez importante, plus élevée que ce qui avait été estimé. Elle subit également des effondrements, comme en témoigne la présence de grands ravins d’érosion, qui évidemment n’existaient pas lorsque l’île venait tout juste de se former.

Plus tard, une autre expédition devrait être organisée car les chercheurs ont encore des questions restées sans réponses. Ceux-ci désirent savoir à quoi ressemblent les fonds marins peu profonds autour de l’île, et quels processus hydrothermaux ont permis de solidifier le matériau afin de lui permettre de résister à l’érosion durant plusieurs années.

Time : 2 mn 53 [Vostvfr] / [2]

