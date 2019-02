Dans un décor somptueux d’un bleu profond, l’apnéiste a fait la rencontre d’un groupe de cachalots qui se sont endormis. Résultat ? Ces superbes images.

Guillaume Néry est double champion du monde d’apnée. Mais, au fond, il semble être davantage séduit par la poésie, les arts et la philosophie que par les exploits, les médailles et les records. Pour s’en convaincre il n’y a qu’à l’écouter et, mieux encore, le voir évoluer sous l’eau parmi les cachalots. Des images somptueuses qui nous font aimer le silence, la mer et l’infini.

France Culture lui a consacré cette très belle vidéo dans laquelle on l’observe notamment nager en apnée au milieu de cachalots endormis.

« On est tous des humains aquatiques. »

Time : 3 mn 35 / [1]

Bonus : Guillaume Nery & Alice Modolo

Time : 3 mn 43 / [2]

Bonus : One Breath Around The World

Time : 12 mn 41 / [3]

Bonus : Y40 jump: Guillaume Néry explores the deepest pool in the world

Time : 2 mn 16 / [4]

Des images splendides et inspirantes qui donnent envie de plonger vers plus de liberté.

Source :

http://www.guillaumenery.fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Néry

https://positivr.fr/guillaume-nery-cachalot-apnee-danse/

Vidéo :

[1] Guillaume Néry : comment j’ai dansé en apnée avec les cachalots – France Culture

[2] Naughty Boy – Runnin’ (Lose It All) ft. Beyoncé, Arrow Benjamin – Naughty Boy

[3] One Breath Around The World – Guillaume Néry

[4] Y40 jump: Guillaume Néry explores the deepest pool in the world – Guillaume Néry

Voir notamment :

Mexique : Guillaume Néry plonge en apnée dans les abysses du Yucatán [Vidéos]

Mexique : Guillaume Néry plonge en apnée dans les abysses du Yucatán [Vidéos]