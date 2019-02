4 conseils pour en finir avec le stress et retrouver sa liberté intérieure – Pr Christophe André [Vidéo]

Le psychiatre Christophe André nous invite à faire des pauses et à mettre en œuvre quatre petites choses qui peuvent changer la vie.

Le stress est envahissant. C’est vrai. Mais le stress n’est pas une fatalité. Il existe des astuces relativement simples pour apprendre à l’éloigner ou à s’en débarrasser, le tout étant de les mettre en œuvre au jour le jour. Vous aimeriez des exemples ? Alors en voici quatre, présentés en toute quiétude par le psychiatre Christophe André.

Pour trouver sa liberté intérieure et en finir avec le stress, Christophe André suggère quatre choses essentielles : méditer, se tourner vers les autres, se reconnecter à la nature et défendre des valeurs. Quatre activités qui ont toutes un point commun : elles nécessitent de s’arrêter, de faire une pause et de prendre du recul sur tout ce qui submerge notre quotidien.

Un discours simple et lumineux qui ne peut faire de mal à personne.

Time : 3 mn 18 / [1]

« On s’arrête, on se pose, et on regarde dans quel état on se trouve (…) on observe ce que nous sommes en train de vivre. »

Au fond, Christophe André nous invite à une seule chose : redonner du temps et de l’importance à l’essentiel, à ce qui compte vraiment, à savoir, la personne que l’on est, les gens qu’on aime et ceux que la vie nous invite à découvrir…

Si l’on fait cela, de fait, on doit avoir beaucoup plus de temps pour jouir de sa véritable liberté et beaucoup moins pour s’encombrer de choses stressantes.

Positivr

