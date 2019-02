Bernard-Henri Lévy estime que les Gilets Jaunes sont un « fascisme nouveau », le Net lui rappelle la Libye [Vidéos] [MAJ]

Bernard-Henri Lévy (BHL)

Souhaitant mettre les « points sur les i » sur le mouvement des Gilets Jaunes, Bernard-Henri Lévy a estimé qu’ils avaient opté pour le « vecteur d’un fascisme nouveau ». Ces propos du « philosophe » ont poussé des utilisateurs de Twitter à lui rappeler la guerre en Libye et la mort de civils innocents qui est, pour eux, le véritable fascisme.

La récente déclaration du « philosophe et écrivain » Bernard-Henri Lévy portant sur les Gilets Jaunes crée de nouveau une polémique sur Twitter. Après que BHL a estimé que le mouvement avait fait son choix et avait préféré le « vecteur d’un fascisme nouveau », des utilisateurs des réseaux sociaux ont inondé Twitter de réactions.

De nombreux internautes ont retourné les propos de BHL contre lui, évoquant la guerre en Libye et expliquant que c’était lui qui avait choisi le camp « des fascistes » et « des tyrans sanguinaires ».

Certains internautes lui ont proposé de répondre de ses propres choix plutôt que de juger celui des autres et l’ont accusé d’être responsable de la mort d’innocents en Libye :

Bernard, parlons de la Libye.

Ignorant la sensibilité du sujet, des internautes ont ajouté du sarcasme à leurs réactions :

Ça fait trop longtemps, je crois qu'une piqûre de rappel s'impose pic.twitter.com/jPXBYvit1T — ugdpy (@ugdpy_) February 11, 2019

Bien que BHL semble peu apprécié de nombreux utilisateurs de Twitter, certains d’entre eux ont appelé à s’intéresser au contenu de ses propos plutôt qu’à sa personne. D’après eux, sa déclaration n’est pas dénuée de tout bon sens :

Ce n’est pas la première fois que Bernard-Henri Lévy s’exprime quant au mouvement des Gilets Jaunes. Invité fin janvier de l’émission « On n’est pas couché », il a exprimé sa vive désapprobation envers le mouvement et l’a qualifié de « mortifère ».

Bernard-Henri Lévy (BHL) avec des miliciens libyens. D. R

Ce va-t-en guerre a pris fait et cause pour les guerres en ex-Yougoslavie, en Libye, en Irak, au Pakistan, pour les troubles en Tunisie, en Ukraine et accorde son soutien aux généraux algériens, à qui il a consacré deux longs articles dans « le Monde ». [1]

En tant que « philosophe », il devrait revoir la conception du fascisme surtout lorsqu’il déclare que « C’est en tant que juif » qu’il avait « participé à l’aventure politique en Libye. » [2]

Bernard-Henri Lévy (BHL)

