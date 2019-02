Mexique | Péninsule du Yucatán : la magie des cénotes [Vidéos]

Time : 3 mn / [1]

Mexique

Les cénotes de la péninsule du Yucatán

Les cénotes (du maya dz’onot signifiant puits sacré, via l’espagnol cenote) sont des gouffres ou avens ou dolines d’effondrement, en milieu karstique, totalement ou partiellement remplis d’une couche superficielle d’eau douce et parfois d’une couche inférieure d’eau de mer s’ils communiquent avec l’océan par des failles ou autres conduits.

On les trouve essentiellement en Amérique du Nord et centrale, et plus particulièrement dans la péninsule du Yucatán au Mexique. Ils font office de puits naturels qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur.

Lorsqu’un cénote se retrouve submergé sous une lagune ou toute autre étendue d’eau, on parle alors de trou bleu.

Le cénote Zacatón, au nord-est du Mexique, est le plus profond connu au monde. Un robot plongeur autonome, le DepthX, l’a exploré et cartographié. Il a atteint son fond à 318 mètres de profondeur en mai 2007.

Formation

Les cénotes sont produits par un phénomène de dissolution et d’effondrement des terrains calcaires situés au-dessus d’un réseau souterrain de grottes et rivières. On les trouve tant dans des endroits pittoresques dans la jungle (Celestún, Yucatán) qu’en ville (Valladolid, Yucatán).

Au Yucatán, un anneau de cénotes se trouve disposé de manière concentrique autour du cratère de Chicxulub ; c’est pourquoi on impute leur formation à l’impact d’une météorite de 10 km de diamètre, qui aurait également causé l’extinction des dinosaures il y a environ 65 millions d’années.

Les cénotes dans la zone du Yucatán, sont pour la plupart reliés entre eux par un système de grottes aquatiques, qui aurait été créé lors de l’impact de la météorite.

Lorsque l’orifice d’un cénote est situé au-dessous de la surface d’un plan d’eau (lagune, lac, mer), il apparaît sous forme d’une tache plus foncée ; on parle alors de blue hole (« trou bleu ») ou black hole (« trou noir ») selon la couleur perçue.

Les cénotes chez les Mayas

Les Mayas considéraient ces puits comme un moyen de communication avec les dieux de l’infra-monde, le gouffre représentant une bouche. Ils les utilisaient comme réserve d’eau douce (il n’y a pas d’eau douce en surface dans la péninsule du Yucatán), mais aussi comme lieu de culte dans lesquels étaient jetées des offrandes ou des victimes sacrificielles. D’après l’archéologue Carmen Rojas Sandoval, de l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire du Mexique, et Arturo H. González González, du Musée du Désert, « L’un des rituels les plus connus relativement aux cénotes était le dénommé Chen Ku, qui consistait à jeter des victimes dans ses eaux, comme le cas bien connu du cénote sacré de Chichén Itzá ».

Les restes de cet héritage culturel ont une valeur historique et scientifique importante. Ils sont protégés par la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique.

