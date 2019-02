USA | Amazing Lake Ice Stacking : Ballet envoûtant des plaques de glaces se brisant sans fin sur les berges du Lac Supérieur [Vidéos]

Time : 1 mn 56 / [1]

Spectacle captivant de plaques de glaces qui se disloquent sur le Lac Supérieur

Et si on se détendait en regardant en boucle ces vidéos captivantes ? Déjà vue plus d’un million de fois (la principale), elle offre le spectacle fascinant de pans de glace en train de se disloquer sur les rivages du Lac Supérieur, au Minnesota (Etats-Unis). Et on met le son !

Postée sur YouTube le 13 février 2016, cette vidéo a été visionnée plus d’1.600.000 fois. Et on comprend pourquoi. Elle offre le spectacle rare de glaces en train de se disloquer de manière sculpturale sur les rivages gelés du lac Supérieur, dans l’état du Minnesota. Situé entre les Etats-Unis et le Canada, il est le plus grand des lacs d’Amérique du Nord. En toutes saisons, il inspire ceux qui apprécient le beau. Et c’est l’un de ses moments de grâce hivernale qu’a réussi à capturer Dawn M. LaPointe. Elle a partagé avec nous ces instants.

Un œil de pro

L’hiver est l’occasion pour les curieux d’observer d’étranges et superbes phénomènes naturels. La photographe-vidéaste américaine a pu saisir les images d’un moment aussi étrange que captivant : de larges plaques de glaces venant se disloquer sur les rivages d’un lac, dans un vacarme de verre brisé. Installée à Duluth (Minnesota), Dawn M. LaPointe forme avec son époux Gary Fiedler une équipe professionnelle de photographes. Leur travail qui célèbre la beauté naturelle de leur environnement a même été salué par la critique et récompensé plusieurs fois. C’est dire s’ils ont l’œil pour repérer le beau et saisir ce moment où la nature se métamorphose en œuvre d’art. Un spectacle féérique.

Ainsi ce 13 février Dawn se promenait sur les rives du Lac Supérieur en ce doutant qu’à cette période de l’année, les blocs de glace poussés par les vents forts se disloqueraient. Elle s’est alors rendue à Brighton Beach, dans les environs de Duluth, une plage connue pour son paysage pittoresque et sauvage. « Et le grand lac ne m’a pas déçue ! », écrit-elle sur sa chaîne YouTube. Equipée de sa caméra et aux bords des rives du cours d’eau, elle a assisté à un spectacle qu’elle décrit de la sorte : « Les interminables plaques de glaces se brisaient en grands morceaux qui s’empilaient sur le rivage, en faisant un bruit de verre cassé ». Elle estime que les couches de glace étaient épaisses de 5 à 7,5 cm et compare certaines formes sculptées par la glace et les éléments à des « fleurs givrées ». Malgré les températures négatives et la brise glaçante, Dawn est restée fascinée devant cette féérie naturelle pendant 2 heures. Un spectacle qu’elle a filmé et posté en vitesse réelle. « Il ne s’agit pas d’un time lapse. », a-t-elle précisé en commentaire.

Le plus vaste des Grands Lacs d’Amérique du Nord, le Lac Supérieur, est situé à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada : celui-ci occupe une superficie de 82 350 m² pour une longueur et largeur maximales de 563 km et de 257 km et une profondeur de 149 m. Il contient 10 % de l’eau douce de la terre soit 12 232 km3 d’eau.

Pour réaliser de telles images, l’Américaine Dawn M. LaPointe a bravé une température de -22°C, raconte le site MLive. « En tant que photographe, l’hiver est ma saison préférée pour travailler. Je suis toujours surprise par ce que je vois. », explique-t-elle.

Pour celles et ceux qui en veulent encore plus, Dawn a même posté une version plus longue (ci-dessous).

