USA : En pleine assemblée au Congrès, la plus jeune élue, Alexandria Ocasio-Cortez dénonce les lobbies et conflits d’intérêts américains dans un jeu de rôle [Vidéos]

Time : 3 mn 23 / [1]

Conflits d’intérêts et politique aux États-Unis

La démonstration d’Alexandria Ocasio-Cortez

Ce n’est pas la première fois qu’Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune femme jamais élue au Congrès américain, se distingue par une prise de parole offensive. Cette fois-ci, elle dénonce avec talent les conflits d’intérêts dans la vie politique américaine et s’impose comme l’une des voix les plus engagées face à Donald Trump.

« Jouons à un jeu », débute Alexan­dria Ocasio-Cortez dans une séquence vidéo rapportée par le Guar­dian ce 8 février 2018. Face aux représentants du gouvernement, la membre du Congrès dissèque une à une les lois sur le finan­ce­ment des campagnes électorales aux États-Unis pour en démontrer la profonde injustice. Elle dresse un rapide portrait du système financier américain et de la corruption politique à l’œuvre dans le pays, et explique comment le système est « fondamentalement cassé ».

Ocasio-Cortez commence par se mettre dans la peau d’une « grande méchante », qui cherche à s’enrichir et à servir ses intérêts, même si cela suppose de « les faire passer avant ceux du peuple américain ». Quand elle demande ce qui l’empêche légalement de mener une campagne entièrement financée par des organisations privées et de puissants lobbys industriels, la réponse est immédiate. « Rien. », lui répond Karen Hobert Flynn, prési­dente de Common Cause, un groupe de surveillance des institutions basé à Washing­ton, DC.

Time : 3 mn 18 [Vostvfr] / [2]

« Donc je peux être totalement financée par les géants des hydrocarbures, les grands groupes pharmaceutiques ; et rédiger ensuite des lois importantes en leur faveur ? » résume plus loin Alexan­dria Ocasio-Cortez. « Y a-t-il des limites à ce système ? ». En face, la réponse est unanime. Il n’y en a aucune. Elle pourrait, si elle le voulait, durant son mandat de présidente, se faire élire grâce au soutien de riches industriels ; faire voter des lois qui feront croître leurs bénéfices une fois au pouvoir ; et même s’enrichir au passage en achetant un paquet d’actions au sein de ces mêmes entreprises.

Elle ajoute que, tandis que les membres du Congrès sont tenus de suivre de strictes règles éthiques, ce n’est pas le cas du Président. « Je suis donc tenue, comme toutes les personnes qui siègent ici, de respecter des normes éthiques plus strictes que celles du président des États-Unis ? », conclut-elle. « On voit bien qu’il serait déjà légal et facile pour moi d’être corrompue dans ce système, mais c’est encore plus facile pour le Président des États-Unis. »

Un nouveau mic drop plus tard, Ocasio-Cortez s’im­pose une fois de plus comme l’une des figures politiques Démocrates les plus en vue à Washington.

Bonus : The Courage to Change | Alexandria Ocasio-Cortez

Time : 2 mn 08 [Vostvfr] / [3]

Alexandria Ocasio-Cortez (pour illustration)

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-192720-opinion-la-lecon-dargumentation-dalexandria-ocasio-cortez-2244537.php

https://www.ulyces.co/news/alexandria-ocasio-cortez-demontre-la-corruption-du-systeme-electoral-americain-dans-un-jeu-de-role-au-congres/

https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/midterms-2018/etats-unis-quatre-choses-a-savoir-sur-alexandria-ocasio-cortez-la-nouvelle-elue-qui-va-faire-bouger-le-congres_3020607.html

Article :

Ulyces / C-Span/ The Guardian

Vidéo :

[1] Conflits d’intérêts et politique aux États-Unis : la démonstration d’Alexandria Ocasio-Cortez – Brut

[2] Alexandria Ocasio-Cortez dissects America’s ‘fundamentally broken’ campaign finance laws – Guardian News

[3] The Courage to Change | Alexandria Ocasio-Cortez