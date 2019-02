Histoire de la médecine : de l’antiquité à nos jours [Vidéos]

Part 1 | Time : 19 mn 21 / [1]

Un Peu d’Histoire, l’émission qui vous fait découvrir les anecdotes de l’histoire à travers le prisme d’un sujet de société !

Ce neuvième épisode [Vidéo 1] se concentre sur l’histoire de la médecine durant l’antiquité. A partir de quand peut-on parler de médecine dans nos sociétés ? Est-ce que les anciens savaient déjà soigner des maladies de façon efficaces et systématiques ? Quelle était la part de religion dans la médecine ? Quelques éléments de réponses en histoire comme toujours !

Ce dixième épisode [Vidéo 2] se concentre sur l’histoire de la médecine durant du Moyen Âge à nos jours. Que se passe-t-il après la chute de l’empire romain d’occident ? Comment les arabes entretiennent-ils le savoir et développent-ils de nouvelles techniques qui seront transmises en occident ? Est-ce que le Moyen Âge en Europe est aussi obscur que le laisse penser nos manuels d’histoire ? Quelques éléments de réponses en histoire comme toujours !

L’origine de la médecine remonte à la Préhistoire. Les techniques médicales se limitaient à la thérapeutique par les plantes et à quelques opérations chirurgicales simples telles que la trépanation crâniennes auxquelles survivaient parfois longtemps ceux qui les avaient subies et la réduction des fractures.

Cependant, ce n’est qu’à une période plus avancée que l’on emploie des remèdes pour la guérison des maladies; encore au début, la médecine se préoccupa surtout de l’art de guérir, sans chercher à préciser le diagnostic. On eut alors recours principalement aux incantations, à la suggestion; la médecine s’est identifiée partout à des pratiques magiques et religieuses. La médecine fut à cette époque l’apanage des chefs, des rois, des héros, des poètes et surtout des prêtres. La fonction de guérisseur était d’autant plus regardée comme légitime, entre les mains de ces derniers, qu’à cette époque eux seuls possédaient les rudiments de la science et que les maladies étaient considérées comme des punitions divines.

Leçon d’anatomie du Dr Velpeau (19ème siècle)

