Le top 5 des aliments pour être en pleine forme et en bonne santé – Pr Henri Joyeux [Vidéo]

Héléna Carlier, Life coach certifiée​​ du site web : https://www.helena-coaching.com/ partage une nouvelle interview réalisée avec le Professeur Henri Joyeux, chirurgien, cancérologue & conférencier de renom, qui est également l’auteur de plusieurs livres dont des best-sellers sur l’alimentation.

Que l’on soit entrepreneur, salarié, médecin, mère au foyer ou que l’on ait tout simplement des objectifs à atteindre nous avons tous besoin d’énergie.

Combien de personnes ne sont pas en forme et souffrent de fatigue et de problèmes de santé divers ? Combien de personnes attendent d’être malade avant de prendre leur santé en main ?

Et si bien s’alimenter nous permettait de nous sentir mieux dans notre tête, dans notre corps et d’avoir une bonne immunité et une très grande forme physique ?

Comment espérer avoir des résultats probants dans sa vie si le carburant que nous mettons dans notre corps au quotidien n’est pas adapté à nos besoins ?

Cela parait évident dit comme cela et pourtant beaucoup trop de personnes encore s’alimentent très mal.

Le Professeur Joyeux nous fait également part de sa définition du courage.

https://professeur-joyeux.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Joyeux

