USA | Apocalyptic Sounds In The Sky : Pas d’explication sur les mystérieux booms et flashs de lumière présents partout dans le ciel américain [Vidéos]

États-Unis

Une série de mystérieux boums secouent la population de l’Arizona à New York

Depuis des semaines, les Américains de tout le pays sont ébranlés par des bruits d’explosion extrêmement forts qui semblent ne pas avoir d’explication, et ils sont souvent accompagnés de mystérieux flashes de lumière.

Ces étranges boums secouent les maisons et font trembler les fenêtres, et certains témoins disent qu’on dirait des coups de canon. Et même si le boom mystérieux et les éclairs de lumière qui l’accompagnent ont été filmés dans tout le pays, les autorités n’ont à ce jour aucune explication raisonnable pour expliquer pourquoi ils ont lieu.

Malheureusement, il ne semble pas que ce phénomène étrange soit près de disparaître. En fait, le Sun rapporte que la fréquence de ces « booms mystères semblent s’être accélérée au cours de la semaine dernière »….

Mystère des sons en plein essor ont fait trembler les maisons et terrifier les résidents après que des éclairs de lumière ont été repérés à travers l’Amérique.

Les experts ont été déconcertés par une série de boums de l’Arizona à New York qui semblent s’être accélérés au cours de la semaine dernière.

Au cours de ce week-end dernier, ce mystère a commencé à attirer beaucoup plus l’attention nationale après un incident à Rhode Island le samedi, suivi d’un autre à New York comme le rapporte le Sun.

Samedi, une forte détonation a été signalée au Rhode Island, où la porte de Jeremy Braza a capté une vidéo et un son d’un bruit fort pendant une période de trois minutes.

« Toute la maison a tremblé. », a-t-il dit à TurnTo10.com. « Ça a réveillé ma femme, réveillé tous mes enfants. »

La nuit suivante, une explosion a été entendue à New York, accompagnée d’un mystérieux éclair dans le ciel.

« Qu’est-ce que c’était que ce boum ou cette explosion à Park Slope Brooklyn ? », a demandé Matt Wasowski sur Twitter.

Mais, bien sûr, il ne s’agit pas seulement d’un phénomène de la côte est. Par exemple, un boom bruyant qui a été rapporté au Tennessee le 31 janvier a été entendu dans trois comtés différents….

Tout a commencé le 31 janvier lorsque les habitants de trois comtés distincts du Tennessee ont déclaré avoir entendu un fort boom vers 11 h 30. Des usines chimiques locales ont été contactées mais n’ont signalé aucune anomalie. Les autorités des comtés de Bradley, McInn et Polk continuent d’enquêter sur ce qui a pu causer un bruit aussi puissant.

Et au cours de cette même période, de nombreux habitants de Caroline du Nord ont appelé les autorités pour signaler « des explosions et des bruits inexpliqués »…

Le même jour, les nouvelles locales en Caroline du Nord ont rapporté que les habitants des comtés de Wake et de Franklin ont appelé les organismes d’application de la loi pour signaler des explosions bruyantes inexpliquées et des booms qui les tiennent éveillés la nuit. Deux propriétaires ont même signalé que les barrages flottants sont si puissants qu’ils ont brièvement perdu de la puissance à la suite des secousses. Jusqu’à présent, le bureau du shérif du comté de Wake n’a pas été en mesure de localiser la source des booms.

Quelques jours plus tard, de nombreux habitants de la Nouvelle-Orléans font état de bruits étranges d’explosion….

Le mystère entourant les bruits étranges d’explosion entendus par les résidents de la région métropolitaine ne cesse de croître. Tard lundi soir, plusieurs d’entre eux ont été entendus à Lakeview, dont l’un a été filmé par Eyewitness News.

Une histoire qui a commencé dans le centre-ville, a emmené des équipages à Harahan, River Ridge et Wagaman. Nous allons maintenant à Lakeview, où, tard lundi soir, les mystérieux boums ont été entendus à nouveau.

Vous commencez à voir le schéma ?

De grands bruits d’explosion sont rapportés dans tout le pays, et souvent ces grands bruits d’explosion sont accompagnés par des éclairs massifs de lumière. Mais dans tous les cas, les autorités n’ont absolument aucune idée de ce qui est à l’origine de cette situation.

