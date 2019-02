The Lane-Keeping Aid Bed : le constructeur automobile Ford innove dans une literie High-tech pour que chacun reste à sa place [Vidéo]

Photo : pour illustration

Vous en avez ras-le bol de vous faire pousser hors du lit par votre moitié ? D’être obligé de dormir dans des lits séparés voire de faire chambre à part ? Si dormir dans des lits séparés n’est pas une solution idéale, comment mieux dormir à deux ?

Ford a peut-être trouvé une solution révolutionnaire :

Le constructeur automobile veut transposer son système d’aide au maintien dans la voie, dédié pour l’instant à ses nouveaux modèles de voitures, dans les chambres à coucher.

« Selon une étude, 1 personne sur 4 en couple dort mieux seule. Et avec le temps, la perte de sommeil augmente les risques d’accidents domestiques, au travail ou sur la route. Le Smart Bed utilise les technologies des véhicules Ford et propose une solution originale et innovante.* » – Anthony Ireson, Directeur Communication et Marketing chez Ford Europe.

Avec Smart Bed, Ford a trouvé une astuce qui devrait révolutionner vos nuits. Il s’agit d’un système d’aide au maintien dans la voie, qui équipe déjà les nouveaux véhicules du constructeur automobile américain, dont la Focus. Un outil qui permet aux conducteurs de rester dans la bonne file.

Un tapis roulant intégré dans le lit

Ford compte transposer cette technologie dans les chambres à coucher même si son produit est toujours en phase de tests. Dans un communiqué de presse, la marque explique que « Le Smart Bed utilise des capteurs de pression pour identifier les personnes qui dévient de leur côté du lit et les ramène doucement à l’endroit où elles devraient dormir à l’aide d’un petit tapis roulant intégré. », a déclaré Anthony Ireson, directeur communication et marketing chez Ford Europe.

« À la fin d’une dure journée, tout le monde aime s’endormir avec celui ou celle que l’on aime. Mais pour celles et ceux qui partagent leurs nuits avec quelqu’un d’un peu trop envahissant, le temps passé à essayer de récupérer sa place dans le lit peut être long. »

Une version corroborée par le docteur Neil Stanley, expert du sommeil et auteur de How to Sleep Well : « Les êtres humains sont plus vulnérables lorsqu’ils dorment, c’est pourquoi nous sommes programmés pour nous réveiller quand quelque chose ou quelqu’un nous touche de façon inattendue ».

Pour ceux qui partagent leur lit avec un « envahisseur », voici l’invention révolutionnaire de Ford :

Couvrez-vous les pieds !

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus par le prototype de Ford, il existe une solution plus simple pour améliorer son sommeil : dormir avec des chaussettes. D’après une étude, se couvrir les pieds permettrait d’améliorer ses nuits et de gagner une trentaine de minutes de sommeil.

Smart Bed : The Lane-Keeping Aid Bed

