Industrie agroalimentaire et pharmaceutique : le cartel du poison – Vandana Shiva [Vidéos]

Philosophe et physicienne, Vandana Shiva reproche aux multinationales de gagner sur tous les plans au détriment de la planète et de l’humanité.

Est-il juste et sain que les entreprises qui nous vendent des médicaments soient les mêmes qui produisent des pesticides ? Pour Vandana Shiva, militante écologiste en guerre contre « le cartel du poison », la réponse est évidemment non. Dénonçant une « logique meurtrière », elle nous appelle toutes et tous à nous lever pour notre liberté, notre santé et notre planète. Une intervention musclée, sans détour et sans pincette, mais avec le sourire !

Physicienne et philosophe, Vandana Shiva s’attaque aux pesticides depuis plus de 20 ans (on vous en parlait notamment ici). Et puisqu’elle n’a toujours pas obtenu gain de cause, elle poursuit son combat avec forcé et détermination. Dernier exemple en date ? Cette interview accordée à Brut.

Time : 4 mn 04 / [1]

« Nous devons nous libérer du cartel du poison pour la liberté et la vie sur Terre, pour la liberté de tous les peuples, pour se libérer des maladies, et pour se libérer d’une nouvelle forme d’esclavagisme. »

« On a entre nos mains le pouvoir de soigner la Terre, on a entre nos mais le pouvoir de soigner nos corps, et de réparer nos démocraties en souffrance en enlevant le pouvoir au cartel du poison. »

Vandana Shiva

Time : 1 mn 20 / [2]

Photo : Vandana Shiva (pour illustration)

Pour Vandana Shiva, nul ne devrait accepter de confier son avenir à une poignée de multinationales.

« Le siècle qui arrive devrait être sans poison dans les cultures, sans produits toxiques dans l’agriculture, mais avec la santé pour la planète et les populations. »

Photo : Multinationale (pour illustration)

