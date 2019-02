Canada – USA : un gigantesque tsunami de glace s’abat sur la région des Grands Lacs [Vidéos]

Time : 3 mn 40 / [1]

Un gigantesque tsunami de glace s’abat sur la région des Grands Lacs

Photo : pour illustration

Près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, des vents violents ont propulsé hors des rives du lac Érié de gigantesques blocs de glace le week-end du 23 au 24 février. Si ce phénomène n’est pas inconnu des populations des régions très froides, il se produit habituellement au printemps.

La région du lac Erié, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a été le théâtre d’un phénomène plus qu’étonnant le week-end du 23 et 24 février. Un mur de glace s’est formé sur les berges du lac, évoquant la vague d’un tsunami dans la façon de se mouvoir, selon plusieurs médias américains.

A l’origine de ce « tsunami de glace », des vents violents qui ont charrié d’énormes blocs de glace accumulés à la surface du lac. Le « chasseur d’orages » David Piano, qui s’est rendu sur place, a expliqué sur CNN qu’« entre Fort Érié (Ontario) et Buffalo (État de New York), ce « mur de glace » pouvait atteindre plus de 12 mètres de haut et qu’il « commençait à détruire les arbres et les lampadaires. »

Time : 1 mn 38 / [2]

A Hoover Beach, à Hamburg (État de New York), le tsunami de glace a aussi dépassé les 9 mètres de hauteur. Les autorités locales ont même demandé à la population d’évacuer la zone.

Photo : pour illustration

Des « montées de glace » observées généralement au printemps

Ces « tsunamis de glace » sont relativement courants dans les régions très froides. Les scientifiques appellent ces phénomènes des « montées de glace » (ice shoves).

Il est en revanche assez rare qu’ils soient aussi violents et, surtout, qu’ils se produisent à cette époque de l’année. Selon le National Geographic, ces blocs de glace sont propulsés hors des rives par des vents très violents « au début du printemps, lorsque la glace commence à peine à fondre et à se briser ».

Mais depuis dimanche, la région des Grands Lacs est secouée par une violente tempête, avec des vents à plus de 120 km/h, selon le National Weather Service. Près de 625 000 personnes ont d’ailleurs été privées de courant et des centaines d’arbres ont été arrachés, provoquant d’importants dégâts matériels.

Photo : pour illustration

Time : 1 mn 06 / [3]

Time : 1 mn 21 / [4]

Photo : pour illustration

Source :

https://sputniknews.com/society/201902261072772575-strong-winds-ice-tsunami-evacuations/

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/02/ice-tsunami-crashes-onto-us-canada-lake-shores-heres-why/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6743567/Fierce-winds-blow-blocks-ice-Lake-Erie-creating-frozen-barriers-30ft-tall.html

https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/02/27/canada-un-gigantesque-tsunami-de-glace-s-abat-dans-la-region-des-grands-lacs

https://www.huffingtonpost.ca/2019/02/26/lake-erie-ice-tsunami_a_23678303/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyLw&guce_referrer_cs=d1Q9yUXruqDwOApzXCaWww

Article :

Le Dauphiné

Vidéo :

[1] Ice & Nature’s Fury – Niagara River – Superman/Anthony LaMonte

[2] Un tsunami de glace submerge les berges de ce lac au Canada – LeHuffPost

[3] ‘Ice tsunami’ on Lake Erie after strong winds – Guardian News

[4] Huge blocks of ice crash onto shore of Lake Erie – New China TV