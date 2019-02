USA | Amazing : À 12 ans, il réalise une fusion nucléaire dans sa salle de jeux [Vidéo]

Photo : pour illustration

Du haut de ses 12 ans, Jackson Oswalt a transformé sa salle de jeux en laboratoire et a fabriqué un réacteur nucléaire. Au bout d’un an de travail, l’adolescent américain est parvenu à fusionner deux atomes grâce à son nouveau jouet. Il pourrait être le plus jeune au monde à avoir réussi cet exploit.

Jackson Oswalt a un hobby atypique pour un adolescent de 14 ans. Les mangas et les jeux vidéo ? Très peu pour lui. Ce jeune Américain est passionné par les réactions nucléaires.

Un record battu ?

Jackson Oswalt pourrait être la plus jeune personne au monde à avoir réussi cet exploit. Jusque-là, le record était détenu par un autre Américain, Taylor Wilson. En 2008, le garçon alors âgé de 14 ans était parvenu à créer une fusion nucléaire dans un réacteur fabriqué dans le garage de ses parents à Texarkana, au Texas.

Les experts doivent encore vérifier les affirmations de Jackson Oswalt. Cependant, Richard Hull, un des administrateurs du forum Fusor.net (aussi appelé Open Source Fusor Research Consortium) est optimiste et l’a félicité.

La fusion de deux atomes

C’est sur ce forum, où les physiciens en herbe partagent leurs expérimentations dans le domaine du nucléaire, que Jackson Oswalt a raconté son aventure. Dans un billet publié en février 2018, il affirme être parvenu à ses fins. « J’ai fait beaucoup de progrès. Je pense maintenant avoir des résultats dignes d’intérêt. », écrit-il ce jour-là.

Le petit génie explique que les 19, 30 et 31 janvier 2018, il a réussi à provoquer une fusion nucléaire dans son laboratoire, juste avant son treizième anniversaire. Il a associé deux atomes de deutérium gazeux dans son réacteur nucléaire.

Un investissement à 10 000 dollars

Ce projet lui a demandé plus d’un an de travail et un sacré investissement financier. Dans un premier temps, l’adolescent s’est renseigné sur internet pour voir ce qu’il était possible de faire, à son échelle, raconte-t-il à la chaîne américaine Fox News.

Grâce au soutien financier de ses parents, il a pu acheter entre 8 000 et 10 000 dollars (7 000 et 8 800 €) de matériel. « J’ai fait la liste des pièces dont j’avais besoin. Je les ai achetées sur eBay et la plupart du temps, elles ne correspondaient pas exactement à ce que je recherchais. Donc, je les ai modifiées pour mener à bien mon projet. », précise-t-il à Fox News.

Une expérience risquée

Une fois le réacteur construit, il l’a testé à plusieurs reprises. « Tous les jours il tâtonnait, il apprenait, il échouait. », se souvient son père Chris Oswalt. « J’ai été impressionné par sa détermination. », dit-il.

Cette activité extrascolaire n’est pas sans risques. Le père du garçon, qui ne s’y connaît pas du tout en fusion nucléaire, a demandé à des spécialistes de sensibiliser son fils aux dangers de ces expériences. Le garçon aurait pu être exposé à des doses de radioactivité dangereuses ou s’électrocuter avec les 50 000 volts d’électricité nécessaires pour faire fonctionner le réacteur nucléaire.

Le cœur plasma du réacteur à fusion nucléaire de Jackson Oswalt devient violet, tandis que 50 000 volts d’électricité le réchauffe

Time : 1 mn 55 [Vostvfr] / [1]

Jackson Oswalt présentant son réacteur nucléaire

Article :

Ouest France

[1] Breaking News | 14-year-old builds working nuclear fusion reactor in Memphis home – WORLD NEWS