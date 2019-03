Air Bonsaï : le Japon invente le premier bonsaï en lévitation ! [Vidéo]

Au-delà de son aspect insolite, l’invention se révèle assez poétique.

Le Japon étant à la fois l’empire des nouvelles technologies et le royaume du bonsaï, ce qui devait arriver arriva : des Japonais viennent d’inventer… le bonsaï volant ! La nouvelle peut faire sourire mais il faut avouer qu’au-delà du côté insolite de cette annonce improbable se cache un petit objet plutôt amusant et assez poétique…

Explications et démonstrations

Le Air Bonsaï fonctionne grâce au magnétisme. La plante est en fait fixée dans une boule en mousse équipée d’un aimant repoussé par un second aimant installé dans une petite base.

Résultat : cette mousse flotte dans les airs et tourne sur elle-même. Comme ceci :

Ce surprenant objet a été créé par une start-up répondant au nom de Hoshinchu Air bonsaï garden.

Time : 4 mn 05 / [1]

A priori, rien ne devrait pouvoir freiner les ambitions de la jeune Start-up japonaise. Alors que son objectif initial était de récolter 80 000 dollars de financement avant fin février 2016, elle en était déjà à plus de 330 000 dollars !

Seul hic, pour s’équiper d’un bonsaï en lévitation, il faudra débourser entre 180 et 280 euros… Et, pour ce prix-là, seuls la boule en mousse et le support sont fournis (un bonsaï ne supporterait pas le voyage) ! Cela dit, on peut y fixer un bonsaï comme n’importe quelle autre plante ou objet : tant que son poids ne dépasse pas les 300 grammes, c’est nickel !

On dirait une planète toute verte ornée d’un arbre géant et qui tournerait sur elle-même… Voilà un objet qui pourrait bien faire sensation un peu partout d’ici quelques mois ! Mais vous, vous êtes déjà au courant !

Source :

http://hoshinchu.com/

http://www.spi0n.com/air-bonsai-volant-japon/

https://positivr.fr/air-bonsai-volant-japon-magnetisme-aimants-levitation/

https://www.kickstarter.com/projects/1280002828/air-bonsai-create-your-little-star

Article :

Positivr.fr

Vidéo :

[1] Floating bonsai Trees are Now a Reality | WIREB – WIRED UK