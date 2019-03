Internet : Quels sont les meilleurs VPN pour surfer de manière anonyme et sécurisée ? [Vidéo]

7 raisons pour utiliser un VPN dès maintenant

Quels sont les meilleurs VPN pour surfer de manière sécurisée ?

Pour naviguer sur Internet en toute sécurité et de manière anonyme, une des solutions les plus efficaces est de passer par un VPN. Futura vous explique comment un VPN fonctionne et quels sont les meilleurs sur le marché à l’heure actuelle.

En informatique, un VPN, abréviation de Virtual Private Network (réseau privé virtuel en français), est un système qui permet la création d’un lien direct entre des appareils distants en isolant le trafic. Concrètement, c’est un logiciel qui chiffre les données avant qu’elles soient envoyées sur Internet, celles-ci arrivent directement sur le serveur VPN qui fait office de relais entre l’utilisateur et sa destination en ligne. L’endroit auquel il se connecte voit les données de l’utilisateur comme provenant du serveur VPN et de sa localisation géographique, n’ayant ainsi pas accès à leur vraie source. De cette manière, non seulement les données de l’utilisateur sont protégées, mais il peut en plus surfer sur des sites qui ne sont normalement pas accessibles dans son pays. Par exemple, admettons qu’il ait un abonnement à un service de streaming ou à un bouquet de chaînes payantes : s’il voyage ou déménage à l’étranger, il ne pourra peut-être plus accéder à ses services. Si c’est le cas, il lui suffit de passer par un VPN ayant des serveurs dans le pays fournissant les services pour pouvoir s’y connecter à nouveau.

De façon générale, les VPN sont employés pour rester anonyme sur Internet, pour accéder à des contenus non disponibles dans certains États et pour éviter les problèmes de censure. Les VPN ne se ressemblent pas tous, ils utilisent des protocoles différents, ils sont soumis aux lois du pays dans lequel leur activité est localisée. Ils n’offrent pas tous exactement les mêmes fonctions et n’ont pas une vitesse identique ni le même nombre de serveurs. Les VPN proposent souvent une version gratuite, qui est limitée en débit : la vitesse de téléchargement est plus lente et la quantité de données qui transitent n’est pas illimitée. La version gratuite peut aussi ne pas contenir toutes les fonctionnalités, elle reste toutefois intéressante en cas d’utilisation vraiment occasionnelle ou bien pour tester l’interface d’un service avant de s’abonner. Afin de guider les lecteurs dans leur choix, Futura a opéré une sélection des meilleurs VPN disponibles actuellement.

TunnelBear

TunnelBear est un VPN qui se caractérise par sa simplicité d’utilisation et son interface claire et épurée, il est donc particulièrement recommandé pour les débutants. Pour l’activer, un seul clic sur l’interrupteur On/Off suffit. Ses serveurs sont répartis dans 22 pays, principalement en Europe. Il est paramétrable pour se lancer automatiquement au démarrage de l’ordinateur et possède un mode Vigilant dont la fonction est de bloquer tout trafic en cas de déconnexion intempestive, jusqu’à ce que TunnelBear se reconnecte de manière sécurisée. Il se sert du chiffrement AES 256 bits, qui est le plus utilisé et le plus sûr à l’heure actuelle. Il peut être installé et employé sur cinq appareils simultanément, que ce soit sous Windows, Mac, Android et iOS. TunnelBear, contrairement à certains concurrents, ne garde aucune trace de l’activité de ses utilisateurs en ligne. Sur le plan des données personnelles, il ne conserve que le strict minimum pour pouvoir être opérationnel : l’adresse e-mail et le moyen de paiement. Le nom de l’utilisateur n’est pas sauvegardé sauf si l’achat est effectué avec une carte bancaire, comme sur tous les VPN.

TunnelBear est disponible en trois versions :

Little : cette version gratuite est limitée à 500 Mo de données.

Giant : dans cette version, les données sont illimitées et le paiement est mensuel.

Grizzly : ici, les données sont aussi illimitées, mais le versement est annuel, octroyant une réduction de 50 % par rapport au prix mensuel.

TunnelBear est le VPN idéal pour les débutants. © TunnelBear Inc

CyberGhost VPN

CyberGhost VPN permet de cacher l’adresse IP et de sécuriser les données des utilisateurs en passant par l’un de ses 3.000 serveurs répartis dans 60 pays de la planète. Le cryptage des données se fait en AES 256 bits et le logiciel utilise les protocoles OpenVPN, L2TP, IPsec et PPTP. CyberGhostVPN permet une connexion simultanée sur sept appareils qui peuvent être sous Windows, Mac, iOS, Android et Linux. Il n’archive aucune activité en ligne de ses utilisateurs. Il possède plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le « Kill Switch » dont le but est de sécuriser les données de l’utilisateur en cas de déconnexion, le blocage des pubs directement au niveau du serveur (plus besoin d’extensions de navigateur de type Adblock), le blocage du contenu malveillant en vérifiant que l’adresse à laquelle l’utilisateur souhaite accéder n’est pas sur une liste de sites identifiés comme dangereux et le blocage du traçage en ligne.

Toutes les offres qu’il propose sont payantes et le prix de l’abonnement dépend de sa durée. Ainsi, le paiement peut s’effectuer au mois, à l’année ou pour trois ans. Évidemment, plus la durée est longue, plus la réduction est importante, elle peut aller jusqu’à 81 % ! Un service client est disponible en permanence et les utilisateurs disposent d’une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours pour un abonnement mensuel ou 45 jours pour un abonnement de un ou trois ans.

CyberGhost VPN vous permet de connecter simultanément sept appareils sous différents systèmes d’exploitation. © CyberGhost S.A

Hotspot Shield

Hotspot Shield est un VPN disponible pour Windows, Mac, iOS, Android ou sur le navigateur Chrome, qui a été téléchargé plus de 650 millions de fois à ce jour. Il propose plus de 2.500 serveurs localisés dans 29 pays. Doté d’une interface simplifiée et rapide à prendre en main, il assure toutes les fonctions essentielles d’un VPN : l’utilisateur peut surfer anonymement, accéder aux sites interdits dans un pays ou à ceux filtrés par une école ou une entreprise, cacher son adresse IP et être protégé des logiciels malveillants se trouvant sur des pages qu’il souhaite visiter, Hotspot Shield bloquant directement l’accès aux sites dangereux. Comme tous les bons VPN, il ne collecte et ne stocke aucune donnée de navigation de ses utilisateurs. Il est possible de s’en servir simultanément sur cinq appareils.

Hotspot Shield existe en plusieurs versions :

Une version gratuite limitée à 500 Mo de données pour se connecter uniquement aux serveurs américains.

Des versions Premium payantes de un mois, six mois, un an ou trois ans pour un trafic illimité de données : le prix par mois est dégressif selon la durée, jusqu’à 75 % de réduction. Hotspot Shield peut être utilisé en version Premium gratuitement pendant sept jours.

Hotspot Shield a été téléchargé plus de 650 millions de fois ! © AnchorFree Inc

NordVPN

Si NordVPN truste les récompenses, c’est parce qu’il laisse la possibilité aux utilisateurs de se connecter à 5.193 serveurs, répartis dans 62 pays sur tous les continents, pour protéger leur anonymat et leurs données : sur ce point-là, c’est la meilleure offre actuellement. Ce n’est pas tout puisqu’il permet aussi de connecter jusqu’à six appareils en même temps sur toutes les plateformes populaires : Android, Windows, Mac OS, iOS, Android TV, Linux, Chrome et Firefox. Le chiffrement est effectué en AES 256 bits, le chiffrement se fait avec les protocoles OpenVPN et IKEv2/IPSec, le logiciel ne stocke aucune donnée concernant l’historique de navigation de ses utilisateurs et il intègre la fonction Kill Switch pour préserver l’anonymat en cas de déconnexion, offrant ainsi une protection totale à ses usagers. Mais là où NordVPN se démarque de la concurrence, c’est qu’il possède des types de serveurs spécialisés selon les besoins des utilisateurs :

Des serveurs IP dédiée pour que l’utilisateur soit le seul se servant d’une IP déterminée.

Des serveurs « Double VPN » pour envoyer le trafic Internet sur deux serveurs VPN différents et ainsi réaliser un double cryptage.

Des serveurs masqués, si l’utilisateur se trouve dans un pays soumis à de lourdes restrictions en ce qui concerne Internet : de cette manière, en plus du chiffrement standard, les données sont noyées et mélangées à une masse d’informations de même type, rendant l’identification de l’utilisateur encore plus difficile.

Des serveurs compatibles avec un routeur oignon afin d’augmenter la sécurité en ligne.

Des serveurs optimisés pour le partage en P2P.

NordVPN propose des abonnements pour un mois, un an, deux ans ou trois ans (jusqu’à 75 % de réduction) et offre la possibilité de tester le logiciel pendant trois jours gratuitement.

NordVPN propose de nombreux types de serveurs spécialisés à ses utilisateurs. © NordVPN.com

Surfer de manière anonyme et sécurisée

Note :

Dans le navigateur Opera, le VPN est gratuit, illimité, sans abonnement et à la portée de tous.

Il y a également Tor, qui est un réseau informatique superposé mondial et décentralisé. Ce réseau permet d’anonymiser l’origine de connexions : la source d’une session de navigation Web ou de messagerie instantanée.

Tor Browser est aussi gratuit mais un peu plus complexe que le VPN du navigateur Opéra.

Voir notamment :

Edward Snowden : 8 outils qu’il utilise et conseille pour protéger votre vie privée