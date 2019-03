Résumé SOTT – Janvier 2019 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 19 mn 03 [Vostvfr] / [1]

Janvier 2019

Conditions météorologiques extrêmes

Le minimum solaire fait des ravages…. et ce n’est que le début. Parmi les phénomènes inquiétants figurent les records de basses températures ainsi que l’augmentation de l’activité volcanique et sismique.

Après des mois de précipitations abondantes et d’inondations record dans le monde entier, l’eau tombe maintenant sous forme de neige dans l’hémisphère Nord.

La tempête hivernale Gaia a frappé 30 % des États-Unis, forçant des fermetures de routes, des retards de vols, la suspension des activités et des pertes de récoltes.

Mais ce n’est pas tout. Autrefois une rareté, le « tourbillon polaire » s’est scindé en trois fronts faisant largement chuter les températures au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie sous la barre du zéro. Le nord des États-Unis a atteint un record de -48°C qui a perturbé la vie normale et les records absolus de chutes de neige à Chicago et à Sainte Louise ont provoqué des ravages poussant les villes dans leurs retranchements. Un signe de ce qui est à venir ?

L’Europe Centrale et certaines parties de l’Ouest ont également été recouvertes de neige alors que les records s’accumulaient. À tel point que cela devient la nouvelle norme.

Environ 25 km au-dessus de la mer de Barents, dans la stratosphère surplombant le nord de la Scandinavie, les températures ont atteint un glacial -91°C, tandis que 2 mètres de neige ont enseveli des parties de l’Italie et de l’Autriche. Les températures froides ont forcé le gouvernement allemand à déclarer l’état d’urgence, alors que les forêts roumaines étaient également ensevelies sous des mètres de neige.

L’Asie et le Moyen-Orient ont également reçu leur part de record de neige ; la Chine a enregistré des pertes de récolte record, la Jordanie, l’Iran et le Liban ont été paralysés par la neige et le froid, et le nord-ouest de la Tunisie a dû fermer 31 routes.

Alors que certaines parties de l’hémisphère Nord battaient des records de froid, l’Australie a connu son mois le plus chaud jamais enregistré – démontrant les effets globaux des changements dans le courant-jet dus au minimum solaire.

L’accumulation de cristaux de glace dans la haute atmosphère continue de causer des « présages dans le ciel » et de faciliter les phénomènes électriques…

Outre les dommages matériels et les pertes en vies humaines, les conditions climatiques extrêmes paralysent la production agricole et l’élevage. Parallèlement, nous continuerons de voir les prix des denrées alimentaires augmenter partout dans le monde.

