Jardinier autonome, Alexis Robert se passe du superflu et ça le rend heureux [Vidéos]

Il se passe du superflu et ça le rend heureux. Quelle est sa philosophie ? Réponse dans ce beau reportage que lui a consacré l’émission « Silence ça pousse ».

Vivre simplement, ça n’est pas renoncer à son confort, c’est goûter à la liberté de façon joyeuse et décontractée. Voici ce que nous enseigne Alexis Robert, un jardinier autonome dont le mode de vie frugal et épuré épouse parfaitement les besoins de la planète et de l’humanité. Une vidéo apaisante et très inspirante.

Ce jardinier, l’émission « Silence ça pousse » (France 5) est allé le rencontrer en Bretagne, sur ses terres et dans sa maison équipée de panneaux solaires.

Regardez et, surtout, écoutez…

Time : 2 mn 25 / [1]

Moi, je vis dans la simplicité volontaire.

C’est tout à fait possible et d’une façon très décontractée et joyeuse, à condition de savoir s’organiser et de prévoir.

Alexis Robert

L’intégralité du portrait :

Time : 5 mn 52 / [2]

Un bel exemple de sagesse

