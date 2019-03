Littérature médiévale : découverte de manuscrits inédits sur Merlin l’enchanteur [Vidéo]

Merlin : pour illustration

Des parchemins médiévaux en français, retrouvés par hasard à la bibliothèque de l’Université de Bristol, racontent de nouvelles épopées arthuriennes.

Sept fragments d’un parchemin médiéval ont été découverts par hasard à la bibliothèque de l’Université de Bristol (Royaume-Uni). Rédigés en ancien français, de la main d’un auteur anonyme, ils datent du treizième siècle et racontent un épisode – aux détails inédits – de « L’Estoire de Merlin » : la légendaire bataille de Trèbe, capitale du royaume de Bénoïc ! Comment des pages de la littérature française se sont-elles retrouvées au Royaume-Uni ? « Grâce à la noblesse anglo-normande bilingue. », répond Laura Chuhan Campbell, chercheuse au sein du groupe étudiant les manuscrits.

L’histoire relatée dans le manuscrit est celle du roi Arthur venant en aide à ses alliés Bretons, les rois frères Ban de Bénoïc et Bohort de Gaunes, contre leur ennemi Claudas, roi Franc, qui s’est emparé de leurs royaumes. Merlin, le stratège, est à la tête de l’armée.

« Dans cette histoire, Merlin crée un étendard en forme de dragon, qui jette des flammes réelles de sa bouche, grâce à la magie. », explique Laura Chuhan Campbell. « Mais il y a des différences avec les versions les plus connues ». Les leaders des quatre divisions des forces arthuriennes ne sont pas les mêmes et, au beau milieu de la bataille, la nature de la blessure que subit Claudas (entre les cuisses, dans d’autres textes) n’est pas précisée.

Précieux manuscrits

Les chercheurs Leah Tether, Laura Chuhan Campbell, Michael Richardson et Benjamin Pohl dans la bibliothèque de l’université de Bristol

« Ce texte n’apparaît dans aucun autre manuscrit et devait donc appartenir à un répertoire plus large de contes sur Lancelot et le Graal. », affirme Leah Tether, présidente de la branche anglaise de la Société arthurienne internationale et dirigeante de l’étude. Des indices suggèrent même qu’un huitième fragment aurait jadis existé. « Hélas, il était probablement si endommagé qu’il a été abandonné pendant la reliure du livre. », déplore-t-elle.

Mais il est possible que de nouveaux fragments soient trouvés dans d’autres livres reliés dans le même atelier, notent les chercheuses. En attendant, l’équipe est en pleine retranscription du manuscrit, afin de mieux le comparer aux autres versions. Laura Chuhan Campbell est optimiste : « Nous espérons aussi en réaliser une traduction accessible au public ! »

