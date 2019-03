The X-Files : Passage assez étrange… [Vidéos]

En français

English version

Synopsis :

Les trolls du gouvernement de l’ombre sont à l’œuvre depuis le début … Internet est une aubaine pour la manipulation. Les gens croient tomber sur des vérités et souvent, ces vérités sont transformées et arrangées, dans le but de créer l’incertitude…

Les gens ne savent plus ce qu’est la vérité et s’en fiche car de toute façon ils n’ont plus aucun discernement, et même lorsqu’au fond ils savent qu’ils prêchent le faux, ils continuent si cela, en définitive, sert leurs intérêts…

Ainsi chacun va trouver des arguments qui vont servir son idéologie…

La fabrique de conscience collective bat son plein.

Tout y est quasiment résumé….

X-Files : Aux frontières du réel

X-Files : Aux frontières du réel, également connu sous les titres X-Files ou Aux frontières du réel, (The X-Files) est une série télévisée américaine de science-fiction en 218 épisodes de 43 minutes, créée par Chris Carter et diffusée entre le 10 septembre 1993 et le 19 mai 2002 sur le réseau Fox. Le 24 mars 2015, la FOX annonce la reprise de la série pour une 10e saison composée de six épisodes qui est mise à l’antenne le dimanche 24 janvier 2016.

En France, la série a été diffusée à partir du 12 juin 1994 sur M6, puis rediffusée en juillet 2008 sur Paris Première et à partir du 27 février 2009 sur NRJ 12 puis aussi sur W9. Elle est rediffusée à partir du jeudi 7 Mars 2019 sur RTL9.

La série décrit les différentes enquêtes des agents spéciaux du FBI Fox Mulder et Dana Scully sur des dossiers classés X (« X-Files »), des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux, et la quête de Mulder visant à retrouver sa sœur, Samantha Mulder, disparue dans de mystérieuses circonstances lorsqu’elle était plus jeune.

