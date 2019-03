Gilets Jaunes | Acte 17 : Temple des francs-maçons saccagé à Tarbes [Vidéos]

Photo : pour illustration

« Aucune décision importante en France ne se prend sans la divine bénédiction, la pression ou l’influence d’un bienveillant frère. »

Les Gilets Jaunes commencent à entrevoir l’ascendance du pouvoir de la franc-maçonnerie sur les politiques

Débordements en marge de l’acte XVII des Gilets Jaunes à Tarbes. Comme le rapportent les médias locaux, le temple des francs-maçons du chef-lieu des Hautes-Pyrénées a été saccagé dans la soirée du samedi 9 au dimanche 10 mars par un groupe de manifestants resté dans le centre-ville, à la suite d’un rassemblement qui « s’était pourtant déroulé dans un calme relatif », d’après La Nouvelle République des Pyrénées.

Un manifestant, « gilet jaune et masque sur le visage a commencé à s’en prendre à l’interphone qu’il a arraché. Il a ensuite saccagé la boîte aux lettres et tiré violemment sur le portail de la loge […] sous les encouragements d’une dizaine de personnes qui lançaient des projectiles sur la façade. », décrit le quotidien local, qui ajoute que cet homme a ensuite franchi les grilles et ouvert le portail, permettant à d’autres manifestants d’entrer dans le temple et de commettre des dégradations.

« La loge maçonnique du Grand Orient de France, située au 7 rue Léon Dalloz, a vu sa porte fracturée, et de nombreux objets détruits. En revanche il n’y aurait pas eu de vol. », précise France Bleu, qui cite la police et évoque une centaine de personnes présentes aux abords de la loge maçonnique. Quelque 450 gilets jaunes avaient participé à la manifestation qui se tenait plus tôt à Tarbes.

Time : 16 s

« Après les juifs, les francs-maçons…quand la bêtise rivalise avec l’intolérance la plus crasse. », a réagi sur twitter le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, qui a salué « l’intervention rapide de la police nationale » mettant fin « aux exactions de ces individus qui n’ont d’autre projet que la haine. »

« Le meneur [des violences] est ressorti avec quatre épées qu’il a posées sur les fenêtres de la banque de France toute proche avant qu’un autre manifestant ne se ravise et ne ramène les objets. », toujours selon La Nouvelle République des Pyrénées. Les responsables du Grand Orient de Tarbes devaient porter plainte ce dimanche, rapporte France 3 Occitanie, et une enquête a été ouverte par la sûreté urbaine.

Gilet Jaune avec les épées du temple…

Stéphane Blet est un pianiste et compositeur français

Time : 17 mn 01 / [1]

Time : 17 mn 27 / [2]

Time : 42 mn 22 / [3]

Time : Time : 12 s / [4]

Time : 4 mn 44 / [5]

Time : 9 mn 22 / [6]

Time : 2 mn 32 / [7]

Time : 13 mn 06 / [8]

La Franc-maçonnerie recrute ses membres par cooptation et pratique des rites initiatiques occulte faisant référence aux secrets maçonnique. Elle prend part au débat public et est apparemment un passage obligé aux prétendants du poste de Président de la république.

Dans la constitution la république ne reconnait aucun corps constitués ou communauté, rien ne doit faire obstacle entre l’individu citoyen et la république.

L’article premier de la Constitution de 1958 définit les principes fondamentaux de la République française :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »

Quelle légitimité la Franc-maçonnerie a-t-elle dans la vie politique et du mur qu’elle érige entre le citoyen et la république ?

« L’Ordre naît du Désordre »

Suprêmes conseils du Rite écossais ancien et accepté, régulièrement établis dans le monde, travaillant ainsi « À la Gloire du Grand Architecte de l’Univers »

Emmanuel Macron – Pyramide du Louvre (2017) / pour illustration

