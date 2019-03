Scotland | Écosse : découvertes de centaines de fissures majeures dans deux réacteurs de la centrale nucléaire de Hunterston [Vidéo]

Centrale nucléaire de Hunterston / Photo : pour illustration

Des centaines de petites fissures ont été trouvées dans la coque du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Hunterston B dans le North Ayrshire en Écosse. Selon la BBC, certaines d’entre elles dépassent les deux millimètres de largeur.

Des contrôleurs ont découvert 370 fissures dans la coque du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Hunterston B dans le North Ayrshire en Écosse, relate la BBC. L’opérateur français EDF assure de son côté que la formation de petites fissures dans les réacteurs de centrales nucléaires est normale. Le fait qu’il y en ait eu 370 a néanmoins soumis le réacteur à un contrôle particulier.

Pour le réacteur B4, fermé pour sa part le 2 octobre 2018, ce sont encore 200 fissures qui ont été estimées par EDF. Les autorités locales organisent des réunions d’information avec des scientifiques comme le Docteur Ian Fairlie.

Time : 3 mn 37 / [1]

Le réacteur 3 de l’usine de North Ayrshire est fermé pour inspection depuis mars.

Des représentants de la société française d’énergie nucléaire ont indiqué que les fissures n’affectaient pas la capacité fonctionnelle de la centrale nucléaire de Hunterston B et ne compromettaient pas la sécurité.

Un accident causé par des fissures à la centrale nucléaire de Hunterston pourrait causer « un autre Tchernobyl », prévient le Dr Ian Fairlie lors d’un briefing à Holyrood

Pour le Docteur Ian Fairlie, les autorités doivent fermer les réacteurs qui ne peuvent pas être réparés. Pour lui, même avec un risque faible, il faut tenir compte du pire des scénarios possible avec la contamination radioactive et l’évacuation de Glasgow et d’Édimbourg.

Ainsi, EDF refuse de modifier la limite d’exploitation de cette centrale nucléaire, fixée à 2023.

Elle fournit de la lumière à environ 1,8 million de foyers en Écosse.

Centrale nucléaire de Hunterston / Photo : pour illustration

