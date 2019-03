Enchevêtrement quantique et Simulation de réalité [Vidéo]

Conférence de Solvay – Belgique – 1927

Einstein et Bohr ont eu un important débat à la Conférence Solvay en Belgique en 1927. Il s’agissait d’un rassemblement des personnes les plus intelligentes de la Terre.

Einstein croyait que Dieu nous avait donné un univers fait d’une réalité de bon sens et que nous trouverions la théorie commune qui donnerait un sens à tout. Einstein croyait au Réalisme, et jusqu’à la fin, il voulait trouver la Théorie du Tout.

Bohr, d’autre part, croyait en la nouvelle théorie de la Mécanique Quantique, que notre univers était comme Alice au Pays des Merveilles et que l’enchevêtrement quantique ne se souciait aucunement de l’espace et du temps.

Einstein croyait que tout est séparé par l’espace et le temps et il a été conforté par la limite de la vitesse de la lumière. Bohr pensait que l’univers se comporte différemment lorsqu’on l’observe et que les objets enchevêtrés peuvent être éparpillés à toute distance. Lancez une paire de dés enchevêtrés, et ils finissent tous les deux avec le même nombre même si l’un des dés se trouve dans la galaxie d’Andromède et l’autre dans la Voie lactée. Bohr croyait que nous vivions dans un monde d’Alice au pays des merveilles que nous appelons aujourd’hui la Réalité Simulée.

Nous avions donc deux théories opposées :

La théorie de la relativité d’Einstein et la théorie quantique de Bohr. Seule l’expérience scientifique pouvait nous dire lequel de ces deux éléments était erroné, ou si les deux étaient erronés.

Puis, en 2018, des physiciens du MIT, de l’Université de Vienne et d’ailleurs ont mis au point une expérience d’enchevêtrement quantique utilisant la lumière d’anciens quasars. Ils voulaient savoir si l’idée apparemment farfelue de Bohr selon laquelle deux particules enchevêtrées, aussi éloignées soient-elles l’une de l’autre dans l’espace et le temps, peuvent être inextricablement liées, d’une manière qui défie les règles de la physique classique et le réalisme d’Einstein.

Utilisant de la lumière âgée de 600 ans provenant d’étoiles, pour examiner les propriétés de deux photons enchevêtrés, leur expérience a prouvé que, si un mécanisme classique causait les corrélations qu’ils ont observées, il aurait dû être mis en mouvement il y a plus de 600 ans, avant que la lumière des étoiles soit d’abord émise et bien avant même la conception de l’expérience elle-même. Les photons étaient enchevêtrés.

« Si une conspiration se produisait pour simuler la mécanique quantique par un mécanisme qui est en fait classique, ce mécanisme aurait dû commencer ses opérations – en sachant exactement quand, où et comment cette expérience allait être faite – il y a au moins 7,8 milliards d’années. Cela semble incroyablement invraisemblable, alors nous avons des preuves très solides que la mécanique quantique est la bonne explication. », dit le co-auteur Alan Guth, le professeur de physique Victor F. Weisskopf au MIT. Ils ont publié dans Physical Review Letters.

Bohr avait raison. Notre univers ressemble plus à des données informatiques qu’à de la matière séparée par l’espace et le temps. Si rien ne peut traverser l’espace plus rapidement que la vitesse de la lumière, alors l’enchevêtrement instantané serait impossible.

Pourtant, certains chercheurs, comme Zohar Ringel et Dmitry Kovrizhin, de l’Université d’Oxford, prétendent que les ordinateurs ne pourraient pas gérer l’ampleur exponentielle d’un Univers quantique. Ni l’un ni l’autre ne semble être des programmeurs créatifs. Pour gérer la charge exponentielle d’un vaste univers, le logiciel de l’ordinateur quantique arrête simplement le traitement là où il n’est pas observé, c’est l’autre argument proposé par Bohr. Si seulement nous pouvions remonter le temps et discuter avec Bohr. Einstein nous dirait que c’est impossible. Bohr nous attend probablement.

Dans notre univers d’Alice au pays des merveilles, il devait y avoir une civilisation originale #BaseReality qui a construit cette simulation informatique dans laquelle nous nous trouvons. Peut-être qu’Einstein l’aurait appelé Réalisme de base, l’univers auquel il croyait si désespérément.

Une réalité de base originale est une autre théorie enfouie encore plus profondément dans le terrier du lapin. Prendre contact avec la Base est l’œuvre des milliardaires de la Silicon Valley qui veulent vivre éternellement comme décrit dans l’article Hacking the Universe.

Ils pourraient être sur quelque chose.

« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes d’énergie, de fréquence, d’information et de vibration. »

Nikola Tesla (1856 – 1943)

